GÜNÜN İFTAR MENÜSÜ: Patatesli şehriye çorbası, Meyhane pilavı, lokma tatlısı...

PATATESLİ ŞEHRİYE ÇORBASI

Tüm gün aç kalan midenize ilaç gibi gelecek, hem doyurucu hem de çok lezzetli farklı çorba tarifimiz var. Daha sevmeyen çocuk görmedik. İçindeki patates ve şehriyeyle içimi harika. Şehriye çorbası Türk mutfağında çok önemli bir yere sahiptir. Hem kolay çorba olması sebebiyle hem de sebebiyle ilk sırayı alır. 3 farklı şehriye vardır.



MALZEMELERİ

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı beyaz un

1 tatlı kaşığı salça

5-6 su bardağı su

1 adet patates

3 yemek kaşığı dolusu arpa şehriye

1 tatlı kaşığı nane

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

zeytinyağı tencereye alın, un ekleyin ve kavurun .. Köpük köpük olduğunda salçayı ekleyip kavurmaya devam edin.suyu ilave edin. karıştırarak salçayı eritin. Patateslerin kabuklarını soyup minik küpler halinde doğrayın. Tencerenin içine koyun. Karıştırın. Ara ara karıştırarak patates yumuşayana kadar pişirin.Patatesler yumuşadığında arpa şehriye koyup karıştırın. Ara ara karıştırarak 7-8 dakika sonra pişmiş olacaktır. Çorbaya tuz ilave edin ve ocağın altını kapatın.Tereyağını eritin. Nane ekleyip köpük köpük olana kadar pişiriyoruz. Ardından çorbaya ilave edip karıştırıyoruz. Sıcak servis ediyoruz. Afiyet olsun.

KOLAY ENGİNAR

Karaciğer dostu, sofralardan eksik edilmemesi gereken bir sebze enginar. En kolay ve en klasik haliyle karşınızdayız bugün. Yapması çok çok pratik. Enginar, denince dururum. Bir davet sofrasında olmazsa olmazımdır.



MALZEMELERİ

4 adet enginar çanağı

1 su bardağı konserve garnitür

6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Enginarları, bir tencereye dizin. Enginarları alırken saplarını kesmemesini söyleyin. Daha bir lezzetli olacaktır emin olun.Tencerenin içine garnitürleri de ekleyin. suyu yarısına gelecek şekilde hatta biraz daha az koyun, tuz serpin kapağını kapatıp enginarlar yumşayana kadar pişirin. Pişen enginarları tabaktaki gibi servis tabağına alın. Sızma zeytinyağını üstüne döküp en az 4 saat buzdolabında bekletip servis yapın. Eğer bir gece beklersen tadı daha enfes olacaktır. Afiyet olsun

ETLİ MEYHANE PİLAVI

Bulgurun bu haline bayılacaksınız. Her yemeğin yanına çok güzel eşlik eden harika bir pilav. Bulgur son dönemin yükselen besini. Pirincin tahtını sallayan bulgurla, pirincin girdiği her yemek yapılıyor. Sağlıklı olması sebebiyle yoğun şekilde tercih ediliyor.

MALZEMELERİ

2 su bardağı iri bulgur

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

yarım kapya biber

2-3 adet sivri biber

200 gr. kuzu parça et

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı et suyu

1 yemek kaşığı kuru nane

YAPILIŞI

Etleri 3 su bardağı suda haşlıyoruz. Yumuşaması gerekmektedir. Etlerin bulunduğu tencereden suyunu alıp etin içine zeytinyağı koyuyoruz.Biberleri, soğanları minik küpler halinde doğruyoruz. Etin içine atıyoruz. Güzelce kavuruyoruz. Salçayı ilave edip bir turda o şekilde kavuruyoruz.İçine yıkanmış bulgurları ilave edip karıştırıyoruz. Et suyunu, içme suyunu pilavın üzerine gelecek kadar koyup tuz ekleyip kapağı kapalı vaziyette kısık ateşte pişiriyoruz. Afiyet olsun. Servis ederken nane koymayı ihmal etmeyin.

PATATES KEBABI

Patates ve etin muhteşem uyumu, Özellikle taze patatesle yemeye doyulmaz. Tam bir davet yemeği, sunumuyla göz doldurur.. En harika ikili patates ve et. Eti ister köfte haline getirin, ister parça et halinde ister kıyma halinde fark etmez. Patatesle her hali çok uyumulu.

MALZEMELERİ

yarım kg. taze patates

300 gr. dana kuzu karışık kıyma

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz, karabiber

1 çay kaşığı kekik, kimyon

1 yemek kaşığı salça

2 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Önce kıyma, soğan baharatları iyice yoğuruyoruz.

Ardından taze patatesleri ortadan tam kesmeyip bi kısmını kesiyoruz. Kabuklarını soymadan yaptım ben.Ortasına kıymalı harçtan dolduruyoruz. Tepsiye diziyoruz.

Üzerine salçalı su döküp üstünü kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında patatesler pişene kadar tutuyoruz. Afiyet olsun

LOKMA TATLISI

Son günlerde her köşe başına açılan lokmacılar, unutulmaya yüz tutmuş lokma tatlısını bize hatırlattı. Ne iyi yaptı. Her evde kolaylıkla pişebilen harika bir tatlı. Bereketli bir tatlı olduğundan biz en çok davet sofralarına yakıştırıyoruz. Lokma Tatlısı: evde hazırlanabilecek, en kolay şerbetli tatlılardandır. Porsiyonlaması, sunumu oldukça kolay olan bu lokma tatlısı biraz el oyalasa da lezzeti mükemmeldir.

MALZEMELERİ

2 su bardağı ılık su

1 küçük kuru maya

1 yemek kaşığı dolusu toz şeker

1 çimdik tuz

2,5 su bardağı beyaz un

ŞERBET İÇİN

2,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

5-6 damla limon suyu

kızartmak için 1,5 su bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

Önce şerbeti hazırlıyoruz. Tencereye şekeri, suyu koyup karıştırarak pişiriyoruz. Hafif yoğunlaşmaya başlayınca limon suyunu sıkıp ocağın altını kapatıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz.Kuru maya, şeker bir kaseye koyun. üzerine ılık suyu koyun, un ekleyin bir çimdik tuzla karıştırıyoruz. Üstünü kapatıp mayalamaya bırakıyoruz.30 dakika bekledikten sonra mayalanmış olacak hamur. Tavaya yağı koyup kızdırıyoruz. Hamurdan avcumuzun içine alıp sıkıyoruz çıkan hamuru tatlı kaşığıyla kopartıp kızgın yağa atıyoruz.Pembeleşen lokmaları çıkarıyoruz. Soğuk şerbete koyuyoruz. Şerbeti çeken tatlıları servis tabağına koyup servise hazır hale getiriyoruz. Afiyet olsun.