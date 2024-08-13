Dört Farklı Yöreden! Evde patlıcan nasıl kurutulur? Kışlık patlıcan kurutmanın püf noktaları

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Patlıcan kurusu nasıl kurutulur öğrenmeden önce, kuru patlıcanı hangi yemek çeşitleri için kullanacağınızı belirlemeniz başlangıç olarak size kolaylık sağlayacaktır. Kuru sebzenizi dolmalık olarak mı kullanacaksınız yoksa kavurmalık, kızartmalık veya başka bir çeşit olarak mı tüketeceksiniz? Her birinin kendine özgü ve farklı şekillerde kurutma yöntemlerinin olduğunu tahmin edersiniz.

Kurutma işlemine başlamadan önce yapmanız gerekenlerin başında yeteri miktarda patlıcan almak gelir. Tabii bunu yaparken de dikkat etmeniz gereken ufak tefek ipuçları var. Mesela satın alacağınız patlıcanların eğri olmamasına ve şekilleri düzgün olan patlıcanlar seçmeye özen göstermeniz önemli. Kurutma işlemini hangi tür yemeğiniz için yaparsanız yapın, düz bir patlıcanı dolmalık kurutma için oymak veya kızartmalık için dilimlemek eğri bir patlıcanla çalışmaktan çok daha kolay olur.

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Bunlarla birlikte seçeceğiniz patlıcanların boyları da kurutma işlemine hazırlık aşamasında önemlidir. Çok küçük veya çok büyük patlıcanları tercih etmemeniz yine her çeşidi kurutmanız için bilmeniz gereken önemli bir detaydır. Üstelik patlıcanlarınızı seçerken taze ve parlak kabuklu olanları ön planda tutma fikrini de güzel bir detay olay aklınızda bulundurabilirsiniz.

PATLICAN KURUTMANIN PÜF NOKTALARI

Kurutma işlemini ne şekilde gerçekleştireceğiniz de oldukça önemli. Bu konuda da fırında patlıcan nasıl kurutulur veya evde patlıcan nasıl kurutulur diye düşünebilirsiniz. Aslında kurutma fırınlarında yapılabileceği gibi ev tipi bir fırınınızın olması bile fırında kurutma için size yeterli malzemeyi sağlar. Aynı zamanda evde güneş alan, hafif Rüzgar gören bir balkon, teras veya bu koşullara uygun herhangi bir köşe de kurutma yapmanız için gerekli ortam olarak işinize yarar. Sizler yeter ki kurutulmuş mis gibi patlıcanların eşsiz lezzetini tatmak isteyin. İşte sizlere birbirinden faydalı ve kurutacağınız patlıcanların lezzetine LEZİZZ katmanız için muhteşem öneriler:

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Patlıcanlarınızı yıkayabileceğiniz geniş bir kap, bıçak, dolmalık için oyma aparatı, haşlama tenceresi ve kurutma tepsileri ile başlayabilirsiniz. Sebzeler meyveler gibi ağaçlarda değil de daha çok toprağa yakın mesafelerde yetiştiği için daha çamurlu olabilir. Yıkarken bunu göz önünde bulundurarak daha dikkatli yıkamanız gerekebilir.

Patlıcanlarınızı kurutmak üzere ayıklarken elde ettiğiniz, kullanmayacağınız çekirdekli iç kısımları gibi yerlerini çeşitli sebzeler ile pişirerek bir yemek yapmak üzere derin dondurucunuzun bir köşesine koyarak değerlendirebilirsiniz.

Açık havada kurutma yöntemini tercih ediyorsanız, bunun için havanın güneşli olduğu dönemleri tercih edebilirsiniz; geceleri ve yağmurlu günlerde sebzelerinizi içeri taşımanız da yine önemli bir nokta.

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Size joker bir ipucu daha; patlıcanları kurutabilmeniz için güneş olmazsa olmaz bir etken değildir. Onları gölgede de kurutabilirsiniz fakat bu noktada dikkat etmeniz gereken şey kurutacağınız ortamın Rüzgar gibi hava akımını alan bir yer olması gerektiğidir. Üstelik gölgede kurutma yöntemi patlıcanın kararmasının da önüne geçer.

Kurutmalık patlıcanlarınızı gönül rahatlığıyla saklayabilmeniz için takır takır kuruduklarını görene kadar kurutma işlemine devam etmenizde fayda var.

İpte kurutma yapacaksanız, patlıcanları ipe takarken birbirine yapışık olarak dizmemeye özen göstermelisiniz. Aralarında boşluk bırakmazsanız temas halindeki noktalar nemli kalarak çürüyebilir.

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Bez veya kağıt torbalar, kapaklı kutular, cam kavanozlar ve bunları yerleştirebileceğiniz rutubetsiz, kuru, gölgeli bir ortam sayesinde kurumuş sebzenizi artık keyifle saklayabilirsiniz.

Patlıcan Nasıl Kararmadan Kurutulur?

Siz de patlıcan nasıl beyaz kurutulur diye merak ediyorsanız yapmanız gereken işlem çok basit. Aslında birçoğunuzun patlıcan yemekleri yaparken kullandığı bir yöntem. Patlıcanları yıkayıp uygun şekillerde kestikten sonra tuzlu su dolu bir kap içinde bir saat kadar bekletmeniz sebzenizin kararmadan kurumasını sağlar.

Ayrıca patlıcanı gölgede kuruttuğunuzda elde ettiğiniz kuru patlıcanlarınızın daha beyaz kaldığını, kararmadığını göreceksiniz.

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Kışlık Patlıcan Nasıl Kurutulur?

Kışlık patlıcan nasıl kurutulur şeklinde bir soruyla karşı karşıyaysanız kurutma işlemi için yaz mevsimi ve güneş sizin en büyük yardımcılarınızdan olacaktır. Aslında patlıcan kurutmalık sebzeler arasında, kuruma kolaylığı bakımından size oldukça dost bir sebzedir. Çünkü güneş olmasa bile patlıcan kolaylıkla kuruyabilir. Kışlık patlıcanlarınızı evinizin güneş alan ve nemden uzak bölümünde kurutmaya başlamalısınız.

Yine nemden uzak ve gölgeli bir atmosferde kurutma işlemini gerçekleştirmek istiyorsanız, bu noktada da yardımınıza koşacak olan etken rüzgardır.

Dolmalık Kuru Patlıcan Nasıl Kurutulur?

Kuru patlıcanın harika tadından vazgeçemiyor musunuz? O zaman kurutma sürecinde bazı detaylara özen göstermeniz gerekebilir. Basit detaylar olsa da daha kaliteli sonuç elde etmeniz için önemlidirler. Açık havada yapılan kurutmalarda her ne kadar yaz mevsimini tercih etseniz de bazen yağmur yağması ve nem gibi kurutmanızı olumsuz yönde etkileyebilecek hava şartları gelişebilir. Yağışlı ve nemin fazla olduğu günlerde kurutma tepsilerinizi iç mekanlara taşıyarak kurutmaya çalıştığınız sebzelerinizi ıslanmaktan koruyabilirsiniz. Sebzenizi dış ortamda kurutabileceğiniz gibi herhangi bir fırın ile mevsim gözetmeksizin de kurutabilirsiniz.

Kızartmalık Patlıcan Nasıl Kurutulur?

Patlıcanlarınızı kızartmalık olarak kurutmak istiyorsanız aslında yapmanız gereken şey dilimleme şeklini belirlemeniz olacaktır. Kızartmalık olarak isteğinize bağlı uzun veya pul şeklinde dilimleyerek kurutmaya başlayabilirsiniz. Böylece pişireceğiniz zaman ekstra bir dilimleme işlemine ihtiyaç duymadan direkt olarak kullanabilirsiniz.

Kavurmalık Patlıcan Nasıl Kurutulur?

Siz de patlıcanı taze veya kurutulmuş olarak her haliyle yemekten zevk alanlardan mısınız? Kurutmak üzere yıkayıp kesme işlemine başlayacağınız taze patlıcanlarınızı aslında çok büyük parçalar halinde kesmemek şartıyla istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. İsteğinize bağlı olarak uzun şeritler halinde veya küp küp doğranmış parçalar şeklinde hazırlayabilirsiniz. Kestiğiniz bu parçaları ipe dizerek gruplar halinde bir araya getirebilirsiniz.

Bu ipe dizdiğiniz patlıcanları kurutacağınız ortamda bir duvara asabilir, çamaşır ipine takabilir veya temiz bir bezin üstüne koyarak kurutma sürecini başlatabilirsiniz.

Antep Usulü Patlıcan Nasıl Kurutulur?

Gaziantep mutfak kültüründe kurutulmuş sebzeler oldukça önemli bir yere sahiptir. Antep usulü patlıcan nasıl kurutulur derseniz, burada güneşte kurutma şekli ön plana çıkar. Gaziantep’te patlıcanlar kurutulmaya hazırlanırken önce çekirdeklerinden ayrıştırılır ve iplere dizilerek bol miktarda güneş alan çatılarda, teraslarda veya balkonlarda kurutulmaya bırakılır. Bu şartlarda ortalama 10 veya 12 gün içinde kurumuş olurlar. Gölgede ise bu süre 3 haftaya kadar uzayabilir.

Patlıcan dolması nasıl kurutulur, ufak tefek detayları nelerdir bunları da bilmeniz gerekir. Antep usulü olarak bu noktada öne çıkan detaylar ise, yuvarlak görünümlü dolgun patlıcanların kullanımıdır. Bu patlıcanlar başları alındıktan sonra, uzunluğuna göre iki veya üç büyük dilim halinde kesilir. Çekirdekleri oyularak çıkartılır ve ufak bir bıçak yardımıyla içleri kazınarak temizlendikten sonra iplere takılarak güneş gören bir yere asılır.

Dilim Patlıcan Nasıl Kurutulur?

Kışlık yemeklik patlıcan nasıl kurutulur diye merak mı ediyorsunuz? O halde gelelim dilim patlıcan nasıl kurutulur, bununla ilgili detayları incelemeye. Burada tercih etmeniz gereken patlıcan türü bostan patlıcan adı verilen, kısa ve tombul görünümlü o şirin mi şirin patlıcan türüdür. Bostan patlıcan diğer türlere göre daha çekirdeksiz olduğu için dilim olarak kurutma yöntemine uygundur.

Karnıyarıklık Patlıcan Nasıl Kurutulur?

Patlıcan kurutma işlemlerinde sebzenizi hangi yemek çeşidi için kurutuyorsanız, o şekilde ve ölçülerde kurutmayı gerçekleştirmeniz sonrası için size kolaylık sağlar. Eşsiz lezzetiyle patlıcan yemeklerinin vazgeçilmezi olan karnıyarık için ise kurutmaya hazırlık aşamasında başlarını kestiğiniz patlıcanları bütün bırakmanız gerekiyor.

Alacalı olarak soyup, içlerini kayık şekli verecek biçimde oymalısınız ve bir iğne yardımıyla iplere ortalama tek yemeklik sayısına göre asmalısınız. Tabii içi çıkarılmış patlıcanlarınızın büzüşüp kapanmaması için oyduktan sonra patlıcan saplarını enine bir şekilde içine yerleştirebilirsiniz.

Fırında Patlıcan Nasıl Kurutulur?

Kurutulmuş patlıcanın lezzetinden dört mevsim mahrum kalmak istemiyor olabilirsiniz. Herhangi bir şekilde hazırladığınız patlıcanları bir kurutma tepsisine veya boyutlarına göre fırının ızgara telleri üzerine koyabilirsiniz. Bu işleme başlarken fırınınızın ısısı elinizi içine uzattığınızda elinizi yakmayacak kadar olmalıdır. Bu ısıda tepsinizi ortalama 2 veya 3 saat kadar bekletebilirsiniz. Sonrasında fırını soğutup tepsinizi çıkarıp, aynı işlemi kuruma tam anlamıyla gerçekleşene kadar tekrarlamanız gerekir.

Bunu sobanızın fırınında da gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda ise kuruma gerçekleşene kadar sobanızın sönmemesini sağlamalısınız.

Evde Patlıcan Nasıl Kurutulur?

Kışlık hazırlıkları yorucu olduğu kadar oldukça keyiflidir de. Patlıcanları evinizde fırında veya güneşte kurutabilirsiniz. Her iki kurutma yönteminde de sebzenizi yapacağınız yemek türüne göre kesip hazırlamanız gerekir.

Patlıcan kurusu nasıl kurutulur genel olarak bir fikir sahibiyseniz, evde kurutma işlemi de sizin için zor olmayacaktır. Mevsim şartlarına veya kişisel şartlarınıza göre ister yazın kuru ve güneşli bir havada balkonunuzda isterseniz de her mevsim fırınınızda veya sobanızda mis gibi patlıcanlarınızı kurutabilirsiniz.

FARKLI YÖRELERDEN 8 KURU PATLICAN

Onu Yoğurtlu da Seversiniz

Kurutulmuş kışlık patlıcanlarınıza bakıp, onları bugün nasıl yesem diye düşündünüz mü hiç? O halde kuru patlıcanlarınızı ferah mı ferah bir miktar yoğurtla buluşturmanızın zamanı gelmiş demektir. Hatta dostlarınızı davet ettiğiniz keyifli bir günde, onlar için de yoğurtlu kuru patlıcan salatası hazırlayabilirsiniz. Herkes bu kadar duyarlı davranırsa bu LEZİZZ kimse mahrum kalmamış olur öyle değil mi? Kuru Patlıcan Salatası

Kuru Patlıcan Dolması: Şüphesiz Yersin

Kuru patlıcan dolması deyince LEZİZZ den sual olunmaz. İster kendi usulünüzü keşfedin isterseniz de farklı yörelere özgü kuru patlıcan dolması pişirin, kendisi her halükarda sofranızın baş tacı olmaya aday olarak mutfağınızda yer alacaktır. Kıymalısıyla, acısıyla, tatlısıyla veya zeytinyağlısıyla; onu her haliyle sofranızda görmek istersiniz. O halde kolları sıvayın ve operasyon başlasın. Kuru Patlıcan Dolması

Kuru Patlıcan Dolması

Damaklarınız yöresel LEZİZZ le şenlensin ve bu güzelliği sevdiklerinizden esirgemeyin. Adana usulü kuru patlıcan dolması ile eşsiz bir Adana klasiği yaşayın ve yaşatın. Üstelik Adana usulü muhteşem kuru patlıcan dolmanızın yanında tercih edebileceğiniz sıcacık bir yayla çorbasıyla yemek masanızı bir ziyafete çevirin.



Hafif Üstelik Doyurucu: Kuru Patlıcan Yemeği

Kurutulmuş patlıcanlar ile hem hafif beslenip hem de doyarak patlıcanların lezzetine sonuna kadar erişebilirsiniz. Hazırlaması da öyle kolay ki… Belki bir bayram akşamında toplu yenilen huzurlu bir akşam yemeğinde belki de ne pişirsem diye düşündüğünüz bir kış gününde sofranızın baş köşesinde yer alabilir. Yazdan kurutup kilerinizin bir köşesine bıraktığınız patlıcanların ne kadar LEZİZZ etli olduklarına artık şahit olabilirsiniz.

Ekşilisi Başka Güzel: Nar Ekşili Kuru Biber ve Patlıcan Dolması

Ekşili kuru dolmalardan bahsedince Güneydoğu’nun eşsiz LEZİZZ leri barındıran mutfak kültürü aklınıza gelmiştir elbet. İşte o mutfaktan mis gibi bir tarif daha. Nar ekşili kuru dolmalar sofranızdayken sizler de çok mutlu hissetmiyor musunuz? Özellikle de kurutulmuş patlıcan ve biber dolmalarının birlikteliği yemek masalarınızı adeta bir kutlama ortamına dönüştürebilir.

Nar Ekşili Kuru Biber ve Patlıcan Dolması

Antep Usulü LEZİZZ ete Buyurmaz mısınız? Antep Yöresi Kuru Patlıcan Dolması

Gaziantep mutfağının bir klasiğidir. Hele de yanına bir de kuru biberleri doldurup koyarsanız birbirlerine ne kadar yakıştıklarını anında görebilirsiniz. Üstelik acı seviyorsanız bu beklentinizi de seve seve karşılar. Bilen bilir, Antep yöresi kuru patlıcan dolması yemek masalarınızın sultanıdır.

O Bir Lezizz Klasiği: Malatya Usulü Kuru Patlıcan Dolması

İplerinde şıkır şıkır duran ve kuruyken bile mis gibi kokan kurutulmuş dolmalık patlıcanlarınızı bir de Malatya usulü kuru patlıcan dolması olarak pişirmeye ne dersiniz? Malatya’nın muhteşem biber salçalarıyla ve hafif ekşili tadıyla bir LEZİZZ klasiğini daha sofralarınıza taşıyın. İster akşam yemeğinizde sofranızın baş köşesine koyun isterseniz beş çayınızın menüsüne ekleyin. Malatya Usulü

Zeytinyağlı Kuru Patlıcan ve Biber Dolması:

Nar ekşisinin doğal ve eşsiz tadıyla ekşili dolma olarak da telaffuz edebilirsiniz. Yaz aylarında azıcık zahmet ederek kuruttuğunuz patlıcan ve biberleriniz artık sizlere göz kırpmaya başlamış olabilir. Kendiniz zaman bulup kurutamadıysanız bile kurutulmuşlarını satın alarak dolmanızı yapabilir ve siz de bu LEZİZZ menünüze ekleyebilirsiniz. Üstelik bir kâse yoğurtla bu harika güzelliği taçlandırabilirsiniz