Beyaz Lahanalı Fırın İstavrit Tarifi

MALZEMELER

Yarım Kg Temizlenmiş Istavrit

1 Kase Doğranmış Beyaz Lahana

2 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

2 Diş Sarımsak

1 Adet Halka Doğranmış Limon

1 Çay Kaşığı Çekilmiş Taze Karabiber

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Zeytinyağı

Servis Malzemeleri

Yeteri Kadar Kıyılmış Maydanoz

YAPILIŞI

Beyaz lahanayı sarımsak ekleyerek Zeytinyağı yağda dirilikleri gidene kadar soteleyin. Tuzunu ilave edip pişirme kâğıdına yayın.1 kase doğranmış beyaz lahana 2 çorba kaşığı Zeytinyağı 2 diş sarımsak Yeteri kadar tuz Üzerine limon dilimlerini dizin ve balıkları da ekleyin. Karabiberini serpip tuzunu ayarlayın. Zeytinyağını da gezdirip pişirme kağıdının açık kalan kısımlarını balığın üzerine mektup gibi kapatarak paket leyin. Yarım kg temizlenmiş istavrit 1 adet halka doğranmış limon 1 çay kaşığı çekilmiş taze karabiber Yeteri kadar zeytinyağı Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra üzerine maydanoz ekleyerek servis edebilirsiniz. Yeteri kadar kıyılmış maydanoz

BESİN DEĞERLERİ

100 gr İçin;

Enerji 129,1 k.kal

Yağ 7,9 g

Karbonhidrat 1,6 g

Protein 12,6 g

Su75 g

Lif0,8 g

Kolesterol 28,8 mg

Sodyum 232,9 mg

Potasyum 307,9 mg

Kalsiyum 54,2 mg

Demir 0,8 mg

Fosfor 158,3 mg

Magnezyum 26,1 mg

Folik Asit 5,98 µg

Vitamin A24,4 µg

Vitamin C14,51 mg

Vitamin E3 mg

Vitamin B10,09 mg

Vitamin B20,1 mg

Vitamin B32,09 mg

Vitamin B50,36 mg

Vitamin B60,46 mg

Vitamin B122,96 µg

Hazırlanma Süresi: 10 Dakika

Pişirme Süresi: 25 Dakika

Zorluk Seviyesi: Kolay

Kalori: 129,1 k.kal*