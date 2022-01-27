Beyaz Lahanalı Fırın İstavrit Tarifi
"Balığın yanına ne gider?" diye sorulduğunda duyacağımız en sık cevaplardan biri şüphesiz ki kış sebzeleri olurdu... Kış sebzeleri içinde de seveni kadar sevmeyenin de bulunduğu lakin içinde bulunduğu her tarifin lezzetine ikiye katlayan beyaz lahananın balığın yanına ne denli yakıştığını görmek isteyen herkesi 'Beyaz Lahanalı Fırın İstavrit' tarifimiz için mutfaklara doğru alalım!
MALZEMELER
- Yarım Kg Temizlenmiş Istavrit
- 1 Kase Doğranmış Beyaz Lahana
- 2 Çorba Kaşığı Zeytinyağı
- 2 Diş Sarımsak
- 1 Adet Halka Doğranmış Limon
- 1 Çay Kaşığı Çekilmiş Taze Karabiber
- Yeteri Kadar Tuz
- Yeteri Kadar Zeytinyağı
- Servis Malzemeleri
- Yeteri Kadar Kıyılmış Maydanoz
YAPILIŞI
Beyaz lahanayı sarımsak ekleyerek Zeytinyağı yağda dirilikleri gidene kadar soteleyin. Tuzunu ilave edip pişirme kâğıdına yayın.1 kase doğranmış beyaz lahana 2 çorba kaşığı Zeytinyağı 2 diş sarımsak Yeteri kadar tuz Üzerine limon dilimlerini dizin ve balıkları da ekleyin. Karabiberini serpip tuzunu ayarlayın. Zeytinyağını da gezdirip pişirme kağıdının açık kalan kısımlarını balığın üzerine mektup gibi kapatarak paket leyin. Yarım kg temizlenmiş istavrit 1 adet halka doğranmış limon 1 çay kaşığı çekilmiş taze karabiber Yeteri kadar zeytinyağı Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra üzerine maydanoz ekleyerek servis edebilirsiniz. Yeteri kadar kıyılmış maydanoz
BESİN DEĞERLERİ
100 gr İçin;
Enerji 129,1 k.kal
Yağ 7,9 g
Karbonhidrat 1,6 g
Protein 12,6 g
Su75 g
Lif0,8 g
Kolesterol 28,8 mg
Sodyum 232,9 mg
Potasyum 307,9 mg
Kalsiyum 54,2 mg
Demir 0,8 mg
Fosfor 158,3 mg
Magnezyum 26,1 mg
Folik Asit 5,98 µg
Vitamin A24,4 µg
Vitamin C14,51 mg
Vitamin E3 mg
Vitamin B10,09 mg
Vitamin B20,1 mg
Vitamin B32,09 mg
Vitamin B50,36 mg
Vitamin B60,46 mg
Vitamin B122,96 µg
Hazırlanma Süresi: 10 Dakika
Pişirme Süresi: 25 Dakika
Zorluk Seviyesi: Kolay
Kalori: 129,1 k.kal*