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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
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Ballı lorlu baklava tarifi

#Baklava#Baklava Tarifi#Osmanlı

Osmanlı'da Kanuni Sultan Süleyman zamanında ilk olarak başlatılan "baklava alayı" geleneği olmazsa olmaz geleneği olarak uzun yıllar devam etti. Günümüzde fıstıklısıyla bildiğimiz baklavayı Osmanlı; kavun, kaymak, lor ve fındık gibi birçok malzeme ile yapmıştır. Baklava tarifleri bu güne değin uzanan bir lezzet mirası olarak yerini almıştır. Rafine şeker yerine bal kullanarak hazırlanan bu baklava tarifi mutlaka denenmesi gereken tatlı tarifleri listesinde de zirvede...

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MALZEMELER

25 adet baklavalık yufka
500 gram tuzsuz lor peyniri
1 ve 1/2 (Yarım) su bardağı bal
200 gram tereyağı

Ballı lorlu baklava tarifi

YAPILŞI

Tereyağını tavada eritin. Kullanacağınız fırın tepsiyi yağlayın.  Yufkayı yağladığınız fırın tepsisine serin. Baklavalık yufka üzerine tereyağı gezdirip bir yufka daha ekleyin. Aynı işlemi 12-13 kat için devam ettirin. Yufkanın üzerine lor peynirini eşit miktarda dağıtın.500 gram tuzsuz lor peyniri Enine dilimler keserek üzerini tekrar yağlayın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerine bal ekleyip servis edin.1 ve 1/2 (Yarım) su bardağı bal

 

#Baklava#Baklava Tarifi#Osmanlı
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