Ballı lorlu baklava tarifi

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MALZEMELER

25 adet baklavalık yufka

500 gram tuzsuz lor peyniri

1 ve 1/2 (Yarım) su bardağı bal

200 gram tereyağı

YAPILŞI

Tereyağını tavada eritin. Kullanacağınız fırın tepsiyi yağlayın. Yufkayı yağladığınız fırın tepsisine serin. Baklavalık yufka üzerine tereyağı gezdirip bir yufka daha ekleyin. Aynı işlemi 12-13 kat için devam ettirin. Yufkanın üzerine lor peynirini eşit miktarda dağıtın.500 gram tuzsuz lor peyniri Enine dilimler keserek üzerini tekrar yağlayın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerine bal ekleyip servis edin.1 ve 1/2 (Yarım) su bardağı bal