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Haber Giriş: 17.01.2022 - 17:34 | Son Güncelleme:

Bademli Humus Tarifi

Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
Bademli Humus Tarifi

Görebileceğiniz en farklı, en lezzetli ve en doyurucu humus tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Badem ve nohudun mükemmel uyumuyla her yemeğinizin yanına yakışacak bademli humus, sofralarınıza renk katacak. Bademli humus nasıl yapılır? Bu eşsiz tarifin malzemelerini, yapılış süresini, besin ve kalori değerlerini bütün püf noktalarıyla sayfamızda görebilirsiniz. Afiyetler olsun.

MALZEMELER

  • 1 Su Bardağı Geceden Islatılmış Nohut
  • 1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Tahin
  • 1 Adet Limon
  • 2 Diş Sarımsak
  • 1/2 (Yarım) Su Bardağı Zeytinyağı
  • Yeteri Kadar Tuz
  • Yeteri Kadar Su

Servis Malzemeleri;

  • 1 Çorba Kaşığı Tereyağı
  • 2 Çorba Kaşığı Zeytinyağı
  • 1 Tatlı Kaşığı Pul Biber
  • 2 Çorba Kaşığı File Badem
  • 4 Dilim Doğranmış Pastırma
  • 1 Avuç Kıyılmış Maydanoz
  • 1/2 (Yarım) Su Bardağı Nar Taneleri

YAPILIŞI

Nohutları yumuşayana kadar haşlayın ve suyunu çektirin.1 su bardağı geceden ıslatılmış nohutTahini, limon suyunu, sarımsağı, yağı ve tuzu ekleyin, blendırdan geçirin. İstediğiniz kıvama gelene kadar azar azar su ekleyin. (Çeyrek) su bardağı tahin 1 adet limon 2 diş sarımsak 1/2 (Yarım) su bardağı zeytinyağı Yeteri kadar tuz Yeteri kadar suEkşisini ve tuzunu kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Tereyağını ve zeytinyağını kızdırın. Pul biber ve bademi ekleyip karıştırın.1 çorba kaşığı tereyağı 2 çorba kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı pul biber 2 çorba kaşığı file bademKalan malzemeleri de ekleyip karıştırın ve servis tabağına aldığınız humusun üzerine servis edin.4 dilim doğranmış pastırma 1 avuç kıyılmış maydanoz 1/2 (Yarım) su bardağı nar taneleri

  • Enerji: 345,1 k.kal
  • Yağ: 26,49 mg
  • Karbonhidrat: 16 g
  • Protein: 9,78 g
  • Su: 35,6 g
  • Lif: 7,1 g
  • Kolesterol: 9,4 mg
  • Sodyum: 258,02 mg
  • Potasyum: 359,32 mg
  • Kalsiyum: 85,46 mg
  • Demir: 3,23 mg
  • Fosfor: 197,31 mg
  • Magnezyum: 63,23 mg
  • Folik Asit: 64 µg
  • Vitamin A: 75,9 µg
  • Vitamin C: 13,02 mg
  • Vitamin E: 4,1 mg
  • Vitamin B: 10,23 mg
  • Vitamin B: 20,1 mg
  • Vitamin B: 31,31 mg
  • Vitamin B: 50,43 mg
  • Vitamin B: 60,25 mg
  • Vitamin B: 120,26 mg
  • Hazırlanma Süresi: 60 Dakika
  • Dinlenme Süresi: 24 Saat
  • Zorluk Seviyesi: Orta
  • Kalori: 345,1 k.kal*
  • Fiyat: 40,5₺

 

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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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