Altın karışım ve kalpleri ayarlama

Sağlıklı beslenmek, hastalıklardan korunmak, kendimizi iyi hissetmek son zamanlarda daha da önemli bir hale geldi. Bu sayede vitamin değeri yüksek, faydaları çok olan besinlere yönelimler de arttı. Bu besinlerin başında ise Hint mutfağında çok sık kullanılan, faydaları saymakla bitmeyen ve kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken zerdeçal geliyor. Sindirimi düzenlemesiyle bilinen kefir de vücut için oldukça faydalı. Kefir ve zerdeçal bir araya geldiğinde ise ismi gibi değerli bir karışımı oluşturuyorlar. Tüketmeye başladığınız günden itibaren etkisini hissedeceğiniz altın karışım nedir peki?

Yapılan çalışmalarda, Hindistan'da yaşayan kişilerin dünyanın genelindeki insanlara göre daha az kansere yakalandıkları tespit edilmiş. Zerdeçalın içeriğinde bulunan kurkumin maddesi, kanser karşıtı olduğu için bu etkilere sahip olduğu ortaya çıkmış. Kurkumin maddesinin açığa çıkabilmesi için yoğurda, kefire, ayrana veya süte ihtiyacı var. Etkilerini arttırmak için ise karabiber, zeytinyağı ve sirke gibi maddelere ihtiyacı var. Bu karışımlar bir araya getirilip tüketildiğinde ise sağlık açısından oldukça faydalı bir hale geliyor. Hem mucizevi faydaları, hem de rengiyle bu karışıma altın karışım adı veriliyor.

Nasıl yapılır sorusuna geldiğimizde ise bir su bardağı kefirin içine 1,5 çay kaşığı toz zerdeçal ya da 1 çay kaşığı taze zerdeçal ilave edin. İçerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tatlandırmak için bal veya tarçın ekleyin. İsteğe göre birkaç damla limon ya da doğal sirke de ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız karışımı özellikle aç karnına tüketmenizi öneririm.

Günde 1 bardak olarak içilebilen altın karışım, ev yapımı kefir ile daha etkili bir şekilde hazırlanıyor. Fakat zerdeçala veya içine ekleyeceğiniz malzemelere karşı alerjiniz varsa, bu karışımı tüketmeyin derim. Normal şartlarda çok faydalı olan doğal antibiyotik etkili altın karışım, birçok hastalığın tedavisinde destek olarak kullanılabilir.

Sindirim sistemine geldiğimizde daha hızlı çalışmasını sağladığı gibi bağırsaklardaki probiyotiklerin artmasına da yardımcı olur. Metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlar. Bu sayede kalori yakmayı kolaylaştırır ve kilo vermeye destek olur. Tokluk hissi verir, kan şekerini dengeler, vücuda enerji verir. Kanser hücrelerini öldürme konusunda etkin rol oynar. Kanser tedavisinde önemli bir yeri vardır. Karaciğer yağlanması gibi hastalıklarda karaciğerin yenilenmesini ve hastalığın etkilerini azaltmayı sağlar. Bağışıklığı güçlendirir, vücut direncini arttırır. Hastalıkları daha kolay atlatmanızı sağlar. Yaraların hızlı iyileşmesinde etkilidir. İltihaplı hastalıkların tedavisinde yardımcı olur.

Tabii sadece bedenimize değil kalplerimize de önem vermemiz gerektiği hepimizce bilinen bir durum. Bu aşamada da, Hicran Tülüce ve Ahmet Taha Alper'in birlikte kaleme aldıkları Kalpleri Ayarlama Enstitüsü adlı kitabı okudum. Anlaşılır bir dille yazılmış, ruhunuzu besleyecek ve kalbinize iyi gelecek bir kitap. Bilinçaltı, duygular, ilişkiler ve mutluluk gibi konuların kalbimiz üzerindeki etkilerini anlatıyor. Kültürümüzden gerçek yaşam hikayeleri ve pratik öneriler var. Sağlığımızı ayarlarken kalplerimizi de ayarlamamız gerektiği için bu eseri de okumanızı tavsiye ederim. Kalbinizi güzel duygularla beslediğiniz, bol altın karışımlı güzel bir hafta olması dileğiyle...

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