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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
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14 Şubat Sevgililer Günü özel tarifleri

#Fırınlanmış Bal Kabağı Çorbası#14 Şubat Sevgililer Günü#Kalem Pirzola

Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü, dünyanın dört bir yanında aşıkların birbirlerine olan sevgilerini dile getirdiği özel bir gündür. Bu romantik kutlamanın kökenleri, antik Roma'ya kadar uzanmaktadır. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne değer katmak için en lezzetli tarifinin peşindeyiz. Bu kez Şef Rüzgar Sünbül'den kıvamı zahmet istemeyen pratik tarifiyle her davette yapmak isteyeceğiniz, şimdiden kendine hayran bırakan menüler sizlerle... Afiyet olsun!

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FIRINLANMIŞ BAL KABAĞI ÇORBASI

MALZEMELER

500 gram bal kabağı (temizlenmiş)
1 adet pırasa (ince, beyaz kısımları)
1 adet kuru soğan
1 adet diş sarımsak
2 çay kaşığı havuç
½ tuz çay kaşığı
½ Kimyon çay kaşığı
½ Toz zerdeçal çay kaşığı
5 yemek kaşığı Karabiber
4 su bardağı Zeytinyağı
4 tatlı kaşığı tereyağı (soğuk)

14 Şubat Sevgililer Günü özel tarifleri

SERVİS İÇİN

1 yemek kaşığı Krema
1Tutam kabak çekirdeği içi

YAPILIŞI

Bal kabağını, pırasaları, soğanı, sarımsağı ve havucu benzer boyutlarda ve iri küpler halinde doğrayıp fırın tepsisine alın. Sebzelerin üzerine baharatları atın ve zeytinyağını da ekleyip ellerinizle harmanlayın. Sebzeleri 200 derecelik sıcak fanlı fırında kabaklar yumuşayıp üstleri hafif renk alana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından çıkan sebzeleri tencereye aktarın ve tepsiye biraz kaynar su döküp içinde kalan lezzetli parçaları spatula ile kazıyın, onları da tencereye aktarın. Tencereyi ocağa alın ve sebzelerin seviyesine gelecek kadar kaynar su ekleyin. Çorbayı ocakta yaklaşık 5 dakika kaynatın ve pürüzsüz olana kadar blenderden geçirin. Çorbayı ocaktan almadan önce soğuk tereyağı eleyip karıştırın. Dilerseniz çorbanızı daha ince kıvamlı içmek için süzebilirsiniz. Çorbayı sıcak, ılık ve hatta soğuk olarak da servi edebilirsiniz, arzunuza göre üstüne çok az krema ve kabak çekirdeği içi de ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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14 Şubat Sevgililer Günü özel tarifleri

BAL KABAKLI BUĞDAY RİSOTTOLU KALEM PİRZOLA

MALZEMELER

3adetkalem pirzola
2daltaze kekik
2dişsarımsak
3yemek kaşığı zeytinyağı
1tutamkarabiber
1/4adetlimonun suyu

BUĞDAY RİSOTTO İÇİN

1,5su bardağı haşlanmış buğday
1daltaze kekik
4yemek kaşığı bal kabağı püresi
2yemek kaşığı tereyağı(soğuk)
1adetlimonun kabuğu(rendelenmiş)
1tutammuskat cevizi

YAPILIŞI

Pirzolaları zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve sarımsakla oda sıcaklığında marine edin. Yarı haşlanmış buğdaylara taze kekik ve tuz ilave edip üzerini geçecek kadar su ekleyin ve düdüklüde yumuşayana dek pişirin. Yumuşamış ve suyunu yarıdan fazla çekmiş olan buğdayların üzerine bal kabağı püresi, limon kabuğu rendesi ve muskatı ekleyip 5 dakika daha pişirin. Ocaktan almadan önce soğuk tereyağını tencereye ilave edip kıvamlı bir hale gelene dek karıştırın. Buğday hazır olunca pirzolaları sıcak ızgarada 4-5 dakika önlü arkalı pişirin. Pişen pirzolaları hafifçe tuzlayın ve servisten önce 5 dakika dinlendirin. Hazırladığınız bal kabaklı buğday risottoyu tabağa alın, üzerine ızgara pirzolaları yerleştirip servis edin.

Afiyet olsun.

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14 Şubat Sevgililer Günü özel tarifleri

PATATES BRAVAS TARİFİ MALZEMELERİ

PATATESLER İÇİN

4-5 adet patates

SOSU İÇİN

4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet soğan
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı toz acı biber (acı paprika)
½ su bardağı domates püresi
3 yemek kaşığı mayonez
1 yemek kaşığı sirke

YAPILIŞI

Önceden küp küp kestiğiniz patatesleri sıcak suda haşlayın. Sos için doğradığınız soğanları soteleyin. Sarımsak, toz biber ve domates püresini de ekleyip 5 dakika daha kavurun.
Haşlanmış patatesleri bir tavaya alın. Kızarıncaya kadar ara ara karıştırarak pişirin. Kızaran patatesleri servis tabağına alın. Sosu blenderden geçirin. Sos soğuduktan sonra üzerine sirke ve mayonezi ekleyip karıştırın. Patateslerin üzerine sostan ekleyin ve servis edin. Patates Bravas tarifiniz hazır.

Afiyet olsun.

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14 Şubat Sevgililer Günü özel tarifleri

KREM KATALAN (CREMA CATALANA)

MALZEMELER

2,5 su bardağı süt
1 adet çubuk tarçın
2 parça limon kabuğu
2 parça portakal kabuğu
5 adet yumurta sarısı
½ su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 tutam tuz

ÜZERİ İÇİN

1 kase toz şeker

YAPILIŞI

Sütü bir tencereye alın içerisine çubuk tarçını, parça limon kabuklarını ve parça portakal kabuklarını ekleyerek karıştırın. Ocak üzerine alarak bir taşım kaynatın. Ocaktan alın ve oda sıcaklığında 15 dakika kadar dinlendirin. Bu sırada; yumurta sarılarını geniş bir kaba alın. Yarım su bardağı şekeri üzerine ilave edin. Mısır nişastası ve bir tutam tuzu ekleyin. Pürüzsüz bir sarı rengini alana kadar çırpın. Ilımış olan sütümüzü süzerek karışıma azar azar ekleyip karıştırın. Ardından tekrar tencereye alarak ocakta, kısık ateşte, sürekli karıştırarak pişirin. Fokurdamaya başlayınca ocaktan alın. Önce topaklarından ayırmak için süzün, sonra fırın kaselerine paylaştırın. Her bir krem kartalanın üstünü streç film karışıma değecek şekilde kaplayın. Bir gece boyunca dolapta dinlendirin. Ertesi gün her birinin üstündeki streç filmi alın ve üzerlerini şeker ile kaplayın. İster fırının üst ızgara kısmında isterseniz de pürümüzle şekerleri yakın. Tercihe göre kırmızı meyvelerle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!

 

#Fırınlanmış Bal Kabağı Çorbası#14 Şubat Sevgililer Günü#Kalem Pirzola
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