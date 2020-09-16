Kapanan dükkanların hangilerini özlediniz?

Bir büfeden alınan sandviç, bir sokak lahmacunu ya da eskilerden bir kebapçı da bu anıları güzelleştirebiliyor. Mesela bugün Moda Caddesi’nde Beyaz Dürüm olarak faaliyet gösteren dükkan; bundan çok uzun yıllar önce Saygılar Büfe olarak hizmet veriyordu. Uzun yıllar Korkmaz Büfe’yle beraber Kadıköy’ün en güzel dönerlerini pişirdiler. Korkmaz Büfe halen yıllardır bulunduğu (arada Saygılar Büfe’yle yer değiştirdikleri) dükkanda bayrağı dalgalandırmaya devam ediyor.

Bahariye Caddesi’nde bundan 20-25 yıl önce upuzun baget ekmeklerinin içerisinde nefis sandviç yapan Mr. Koçanka da çocukluk anılarında güzel yer alırken yıllar önce tarihe karıştı. Bazı mekanlar ise halen yaşamaya devam etse de çocukluk ya da ilk gençlik günlerimdeki etkilerini azaltmışa benziyorlar.

Tüm bu mekanların zihnime üşüşmesi tesadüfen gerçekleşmedi. Yeme-içme topluluğu Mide Lobisi’nde geçen hafta çok çarpıcı bir gönderi yayınlandı. “Kapanmalarına rağmen özlediğiniz restoranlar / lokantalar hangileri ” Gönderinin içine zaman zaman marketlerde satılan ürünler karışsa da oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

200’e yakın ürün ve dükkanın paylaşıldığı gönderide en çok özlenen dükkan olarak Wendy’s ön plana çıktı. 90’lı yıllarda Amerikan tipi zincir burger tipi dükkanlar yeni yeni yayılırken Wendy’s İstanbul’da fırtına gibi esiyordu. Kadıköy’deki dükkanına ben de arada giderdim, salata barıyla, “chili”siyle hep güzel anılar bırakan bir markaydı bende de.

Yakın zamandan özlenen bir başka zincir ise TGI Friday’s… Her ne kadar kısa süre önce Türkiye’ye yeniden geleceği konuşulsa da henüz bir gelişme yok sanırım… Üçüncü mekan ise özellikle İstanbul Anadolu Yakası’nda bir dönem fırtına gibi esen Sicilys Pizza… Burgerci Wimpy, Kral ve Ben gibi dükkanlar da yine ön plana çıktı.

Kadın üyelerin özledikleri dükkanlar Wendy’s, TGI Friday’s, Sicilys Pizza, Wimpy iken; erkeklerin ağırlıklı özledikleri Wendy’s ve nefis piliçleriyle Wienerwald oldu…

Sizler hangi dükkanları özlediniz? İster yorum olarak ister e-posta yoluyla ister sosyal medyadan yorumlarınızı bana ulaştırabilirsiniz.