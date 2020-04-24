Hayali yarım ekmek dönerimi ısırırken…

Eskiden elinde “joypad”, turbo konsepti sadece araba yarışı oyunlarıyla limitli beylerimizin hayatına bir “fırın özelliği” olarak “turbo” da girdi.

Evde kalmanın getirisi olarak fırıncılık mutfaklarımızda inanılmaz yükselişte. Düzgün somunlar, ekşi mayalı yuvarlak çıtır çıtır ekmekler, glütensiz yumuşak tost ekmekleri, karabuğday unu, İzmir’den karakılçık, kuru maya, instant maya, yaş maya, maya besiciliği, maya çiftçiliği, arı maya…

Belki evde kalınmasa, işe gitme sistemi yeniden başlasa ekmek yapılmaya üşenilecek ama hem vakit geçirtiyor hem de çok temel bir ihtiyacı karşılıyor ekmek yapımı… Evde kalma günleri arttıkça ”evde yapım” işleri sokaktan özlenen lezzetleri git gide daha kapsar hale geldi. Önce ilk adım olarak “pizza” yapımları başladı, ekmeği ve köftesi ev yapımı hamburgerler hemen ortaya çıktı, lavaşı ev yapımı tantuniler, mantılar, lahmacunlar, pideler derken dışarıdan sipariş verilen pek çok ürün en azından “idare edecek”, “nefsi köreltecek” biçimde midelere indirildi…

Simit bile furya oldu, pekmezli çıtır çıtır simitler fırınlara dizildi, sabah kahvaltısına yerini aldı, lor peyniri devreye girdi, yoğurtların yapımını hız verildi…

Ancak bir tek ürün var ki bana göre ikame edilemedi… Instagram’a bakıyorum, Mide Lobisi’nde soruşturuyorum, tweet’leri inceliyorum ama genel görüş de benzer: Dışarıda iyi bir dönercide yediğimize benzer bir döner deneyimini evde yaşamak halen çok kolay gözükmüyor.

Hazır dönerler zaten bir yere kadar çözüm; etin ilgili parçalarını döner sosuyla bekletip tavada yapmak aynı tadı bir türlü veremiyor, buzlukta streçli kıyma döner imalatı yapıp döner gibi yaprak yaprak kesip pişiren vizyonerlerimizin genel olarak görüşü de dönerin bu zorlu günlerde ikame edilemediği yönünde…

Benim gibi haftada 3-4 et döner yiyen bir müptela için çok zorlu günler yaşıyorum sevgili dostlar… Birhan Keskin’in bir şiirinde dediği gibi “bir küfür gibi evde oturuyorum” adeta, ama dönersiz olduğumdan…

İşin şakası bir yana, başka dert ve kederimiz olmasın diyerek bu zorlu günleri herkesin atlatmasını diliyor; evde döner yapımını bir şekilde çözdüyseniz ulaştırmanızı rica ediyorum. Size göre karantina günlerinde hangi yiyecekler dışarıdan sipariş verilenlerin yerini tutmuyor? Hangi lezzetleri evde “düzgün bir şekilde” üretemediğinizi düşünüyorsunuz? Sosyal medyadan ya da e posta yoluyla lütfen bana ulaştırın, dönerle kalın, evde kalın!