Dünyayı kurtarmaya mutfaktan başlayabiliriz

Bilmeyenler için hesabımın adı Türk İşi Minimalizm farkındalık yaratmaya çalıştığım konular ise minimalizm ve sürdürülebilir bir yaşam sürmek. Minimalizmi hep kendine yeten az ve öz eşya ile yaşamak olarak anlatıyorum. Ama eşya elemek bu işin başlangıcı sadece, daha da önemli olan tüketim konusunda harekete geçmemiz ve alışkanlıklarımızı değiştirmemiz.

Peki bu neden önemli? Çünkü iklim krizi hatta iklim acil durumu artık hayatımızın bir gerçeği. Neden acil durumu dedim derseniz Oxford Sözlüğü bu kelime grubunu 2019’un kelimesi olarak seçti. Ve açıklamasını da “İklim değişikliğinin neden olacağı geri dönülemez hasarı durdurmak veya azaltmak için acil bir durumda harekete geçilmesi gereken durum” olarak yaptı. 2019’un sonunda bu kelime grubunun duyurusundan sonra bu hafta Avrupa Parlementosu da Avrupa’da iklim acil durumu ilan etti.



“İklim sorunlarıyla benim alışveriş alışkanlıklarımın, tüketimimin ne ilgisi var?” derseniz size birkaç bilgi vermek istiyorum:

- Bir beyaz tişörtün üretimi için 2000 litre su harcanıyor.



- 1 fincan kahvenin tarladan masanıza gelmesinde toplamda 140 litre su harcanıyor.



- Dünyada üretilen sebze ve meyvenin % 46’sı sofralara bile ulaşmadan çöpe gidiyor.



- Dünyanın temiz su kaynağının %25’i israf olan gıdalara harcanıyor ve dünyada temiz suya erişimi olmayan 2,1 milyar insan var.



- Üstelik bu israf edilen gıdalar bir ülke olsaydı yaydığı sera gazı miktarıyla dünyada Amerika ve Çin’den sonra 3. ülke olacaktı. Sera gazı ise dünyanın olması gerektiğinden daha fazla ısınmasına neden olarak iklim krizinin en büyük etmenlerinden biri oluyor.

“Bu kadar üretici varken dünyayı kurtarmak bana mı kaldı?” dediğinizi duyar gibiyim ama biz kendi erişim alanımız içinde elimizden geleni yapmazsak bunu başkalarından talep edemeyiz diye düşünüyorum. Belki tüm alışkanlıklarınızı bir günde değiştiremezsiniz ama;



- Bundan sonra gıda alışverişi yaparken kafanızda bir haftalık mönü oluşturarak ihtiyacınız kadar ürün alacağınızdan emin olabilirsiniz.



- Buzdolabında veya kilerde gerekiyorsa ürünlerin kaplarına tarih atarak önce aldığınızı şeyleri ilk kullanarak stok yapılan malzemeler varsa hepsini zamanında tüketebilirsiniz.



- Yumuşayan meyvelerden ya da diriliğini kaybeden sebzelerden yapabileceğiniz basit tarifler öğrenerek ev halkına taze tüketilmesi çok cazip gelmeyen bu gıdaları farklı şekillerde sunabilirsiniz.



- Hayır diyerek misafirlikte veya başka bir etkinlikte tabağınıza yemeyeceğiniz şeyleri sırf ayıp olmasın diye almayarak israf olmasını engelleyebilirsiniz.



- Sevdiklerinizin doğum günlerinde onlar adına fidan dikerek sera gazının azaltımına destekte bulunabilirsiniz.

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