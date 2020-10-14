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Haber Giriş: 14.10.2020 - 15:19 | Son Güncelleme:

Turşuyu, sirkeyi eksik etmeyin

Gülhan Kara
Gülhan Kara
gulhankara@gmail.com
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Gülhan Kara
Gülhan Kara
gulhankara@gmail.com
Turşuyu, sirkeyi eksik etmeyin
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Evlerimiz ofisimiz oldu, okulumuz oldu, restoranımız, kafemiz oldu. Evde yaşam şeklimiz de uzayan evde kalma süresi ile değişti. Yemek ise en çok konuşulan ve en çok sıkıntı çekilen konu oldu. Çorbadan tatlıya, pideden lahmacuna, balıktan köfteye, hamburgerden kebaba canımız ne isterse evde yaptık, yapmaya çalıştık.

Salondaki koltuğun, pencereden gelen ışığın, mutfaktaki tezgahın, musluktan akan suyun ne kadar önemli olduğunu "fark" ettik. Aldığımız her nefesin kıymetini anladık. Temiz havanın, dokunup sarılabilmenin, el sıkışmanın, istediğimiz anda bir yere oturup istediğimizi yiyip içebilmenin kıymetini anladık. Meğer COVID-19 gelene kadar nasıl rahat ve özgürce günlük hayatımızı yaşıyormuşuz...

Geçtiğimiz mart ayından bu yana yedi buçuk ayı geride bırakırken yiyecek içecek sektöründe de pek çok değişiklik oldu ve farklı uygulamalar hayata geçti. Evlere, ofislere ihtiyaca göre paket servisler gelişti. Çünkü pandemi devam ediyor ve kalabalıktan uzak, kapalı yerlerden uzak kalarak sağlığımızı korumaya devem edeceğiz. Evde pişirip yiyeceğiz veya eve en güvenli olan siparişlerden vereceğiz. Sağlıklı beslenmek de şart çünkü bağışıklığımızı güçlü tutmamız gerek. Soğan, sarımsak, C vitaminli meyve sebzeler, balık, kereviz, turp, pancar... Turşular, sirkeler, yoğurtlar eksik olmamalı!

Turşuyu, sirkeyi eksik etmeyin

Ev sirkesi yapmak isterseniz de çok kolay aslında. Elma sirkesi için 2 kilogram elmanın kabuklarını soyup çekirdeklerini ayıklayın ve 5 kilogramlık cam kavanoza koyun. Üzerine 4 litre su ekleyip ağzını tülbentle kapatın. Elmalar dibe çökene kadar günde bir kez karıştırın. Dibe çökünce 10 gün öylece beklesin. Şişeye süzüp ağzını kapatın. Elma sirkeniz 30 günde olur, şişede de 1 ay olgunlaşır. Ne kadar uzun beklerse o kadar keskin olur.

Lahana turşusu en çabuk olan ve en kolay turşulardan biridir. Çeyrek beyaz lahanayı irice doğrayıp 4-5 diş sarımsakla beraber kavanoza sıkı sıkı doldurun. Üzerine 2 yemek kaşığı kaya tuzu ilave edilmiş suyu doldurun ve ağzını kapatın. Turşunuz 1 hafta 10 gün sonra yenmeye hazır.  Dilerseniz içine 2-3 parça havuç da ekleyebilirsiniz. Serin bir yerde muhafaza etmeyi unutmayın.

Sağlıkla kalın…

 

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Gülhan Kara
Gülhan Kara
gulhankara@gmail.com
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