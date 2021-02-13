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GeriEmine Uluçay Kış soğuklarında çayın kahvenin yanına biscotti!
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Haber Giriş: 13.02.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Kış soğuklarında çayın kahvenin yanına biscotti!

Emine Uluçay
Emine Uluçay
emineulucay@hotmail.com
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Emine Uluçay
Emine Uluçay
emineulucay@hotmail.com
Kış soğuklarında çayın kahvenin yanına biscotti!
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Merhaba herkese! Evde geçirdiğimiz bu soğuk kış günlerinde bence çay ve kahveye inanılmaz yakışan bir tarif ile karşınızdayım!

İtalyan Biscotti

Tarif: Kakaolu Çikolata Kaplı Biscotti
Öğün: Ara öğün
Zorluk derecesi: Orta
Servis: 10 adet biscotti
Enerji: Her biri 100 kalori
Servis önerisi: İster ara öğünde 2 tane kahvene batırarak, istersen kuru kuru!

Malzemeler:

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı su

Çeyrek tatlı kaşığı vanilya özütü

1/3 su bardağı tam buğday unu (bir bardağın 3’te 1’i)

Yarım su bardağı çekilmiş dut kurusu

Yarım su bardağı toz kakao

Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu

Süslemek için:

100 gram bitter çikolata

8-10 adet çiğ badem (doğranmış)

Hazırlanışı:

Yumurtayı iyice çırp, zeytin yağı ve vanilya özütünü de ekleyip iyice karıştır. Ayrı bir çukur kapta un, kakao, çekilmiş dut kurusu, kabartma tozunu iyice karıştır. Islak malzemeleri kuru malzemelerle karıştır ve ellerin ile yoğur.

Karışımı yapışmayan kağıt geçirdiğin fırın tepsisi üzerine kalın bir silindir şeklinde yerleştir.

Öncede ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika veya üzeri kızarıncaya dek pişir. Fırından çıkar ve 10 dakika boyunca soğumaya bırak.

Keskin bir bıçak yardımı ile parmak kalınlığından biraz ince olacak şekilde 10 eşit parçaya böl.

Biscotti'leri tekrar fırın tepsisine yerleştir ve her bir tarafını 180 derece fırında 8-10 dakika daha pişir.

Biscotti'ler soğuyunca her birini benmari usulü erittiğin çikolataya batır ve bademler ile süsle. Afiyet olsun!

Instagram: @emineuluchay

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Emine Uluçay
Emine Uluçay
emineulucay@hotmail.com
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