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GeriEmine Uluçay Kıbrıs'ın vazgeçilmez yılbaşı lezzeti: Golifa
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Haber Giriş: 28.12.2020 - 08:54 | Son Güncelleme:

Kıbrıs'ın vazgeçilmez yılbaşı lezzeti: Golifa

Emine Uluçay
Emine Uluçay
emineulucay@hotmail.com
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Emine Uluçay
Emine Uluçay
emineulucay@hotmail.com
Kıbrıs'ın vazgeçilmez yılbaşı lezzeti: Golifa
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Herkese merhaba, sanıyorum ki hiçbirimizin sempatik bakamadığı 2020’ye veda ederken, 2021 için oldukça umutluyuz. Hatta sanıyorum ki bu yıl ilk kez, tüm insanlığın yeni yıl için dileği ortak :)

Sizlere mutlu yıllar dilemeden önce, bir Kıbrıslı olarak, Kıbrıs’ta yeni yıl deyince akla ilk gelen şeylerden bir tanesi olan golifa tarifini paylaşmak istiyorum.

Hem yılbaşı gecesi, hem öncesi hem de sonrası çok severek tüketilen bir şey, oldukça da sağlıklı.

Yeni yılda bolluk ve bereket getireceğine inanılarak hazırlanan bir yiyecek. Sanırım en kolay açıklama şekli, ‘aşurenin kuru hali’ olabilir.

Yine herkesin yapma şekli farklı olsa da, yapmak isteyenler olursa diye her yıl anneannemin yaptığı tarifi paylaşıyorum.

Kıbrısın vazgeçilmez yılbaşı lezzeti: Golifa

Malzemeler:

- Haşlanmış buğday

- Suda bekletip kabukları ayrılmış çiğ badem

- Susam

- Nar

Hazırlanışı:

Hepsini karıştır ve afiyetle ye :) Anneannem içine kuru üzüm de koyuyor, bense kendi porsiyonuma 1-2 dilim elma koymayı seviyorum, seçim size kalmış.Tüm insanlık ve gezegenimiz için çok daha güzel ve sağlık dolu bir 2021 yılı diliyorum!

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Emine Uluçay
Emine Uluçay
emineulucay@hotmail.com
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