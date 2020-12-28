Kıbrıs'ın vazgeçilmez yılbaşı lezzeti: Golifa

Sizlere mutlu yıllar dilemeden önce, bir Kıbrıslı olarak, Kıbrıs’ta yeni yıl deyince akla ilk gelen şeylerden bir tanesi olan golifa tarifini paylaşmak istiyorum.

Hem yılbaşı gecesi, hem öncesi hem de sonrası çok severek tüketilen bir şey, oldukça da sağlıklı.

Yeni yılda bolluk ve bereket getireceğine inanılarak hazırlanan bir yiyecek. Sanırım en kolay açıklama şekli, ‘aşurenin kuru hali’ olabilir.

Yine herkesin yapma şekli farklı olsa da, yapmak isteyenler olursa diye her yıl anneannemin yaptığı tarifi paylaşıyorum.

Malzemeler:

- Haşlanmış buğday

- Suda bekletip kabukları ayrılmış çiğ badem

- Susam

- Nar

Hazırlanışı:

Hepsini karıştır ve afiyetle ye :) Anneannem içine kuru üzüm de koyuyor, bense kendi porsiyonuma 1-2 dilim elma koymayı seviyorum, seçim size kalmış.Tüm insanlık ve gezegenimiz için çok daha güzel ve sağlık dolu bir 2021 yılı diliyorum!