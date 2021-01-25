Hem çocuklara hem büyüklere ekmek pizza!
Herkese merhaba! Ocak ayının sonlarına yaklaşırken çocukluğumdan kalma harika bir tarifle karşınızdayım. İtalya’da yaşadığımız yıllarda annemin ben ve kardeşime yaptığı ve çok severek yediğimiz pratik akşam yemeğiydi bu ekmek pizza!
Hamur açmaktan çok daha pratik ve hızlı, ekmek seçiminin tamamen senin tatlı canına kalan bu tarif hem çocuklar hem yetişkinler için harika bir opsiyon bence!
Bu arada, eğer yumurta sevmiyorsan, eklemeyebilirsin. Sanırım annem ekstra protein olsun diye eklediğinden ben de orijinal tarifi bozmak istemedim yaparken...
Tarif: Ekmek Pizza
Öğün: Kahvaltı / Öğle / Akşam yemeği
Zorluk derecesi: Çok kolay
Servis: 2 kişilik
Enerji: 1 porsiyon 370 kalori
Servis önerisi: Sıcak sabahlarda, kahvaltı niyetine
Malzemeler: (2 kişilik)
4 dilim ekmek
1 adet yumurta
5 yemek kaşığı domates püresi
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Ağız tadına göre karabiber ve tuz
1 yemek kaşığı taze fesleğen
1 tatlı kaşığı kuru fesleğen
4 dilim (120 gram) kaşar veya mozzarella
10 adet zeytin
Hazırlanışı:
Yumurtayı iyice çırp.
Fırça yardımı ile ekmeklerin üzerine sür.
Püreye zeytinyağı, taze ve kuru fesleğeni, tuz ve karabiberi ekle ve iyice karıştır.
Kaşık yardımı ile her iki ekmeğin üzerine eşit şekilde yay.
Peyniri rendele ve eşit şekilde iki ekmek dilimine yerleştir.
Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, 15-20 dakika veya üzeri kızarıncaya dek pişir. Hepsi bu kadar!
Hepinizi çok öptüm, sevgiler...
Instagram: @emineuluchay
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