Bol kakao, bitter çikolata, fındık... Karşınızda daha sağlıklı brownie

Aralık ayı benim için hep ‘festive’ yani ‘kutlama’ ayı algısı yaratır. İngiltere’de okuduğum dönemlerden kalma bir alışkanlık mı, yoksa zaten kutlayacak sebep aradığımdan mıdır bilinmez, aralık ayıyla gelen hediyeleri, ışıkları ve coşku havasını hep sevmişimdir. Bu yıl her şey biraz daha farklı olsa da, bana evde aynı hissi yaratan bir şeyler pişirmek çok iyi geldi.

Bunlardan bir tanesi de yoğun kakao tadı, üzerine eritilen bitter çikolatası ve lezzet katan fındık parçacıklarıyla bu harika sağlıklı brownie tarifi!

🎈Tarif: Daha Sağlıklı Brownie

◾️Kategori: Çikolata sos eklenmediğinde rafine şekersiz ve vegan

🔸Öğün: Ara öğün

👩🏼🍳Zorluk derecesi: Kolay/Orta

🍴Servis: 8 dilim

🏃🏻♀️Enerji: 1 dilim yaklaşık 200 kalori (çikolata sossuz 140 kalori)

👩🏼🍳Servis önerisi: 1 dilim az sütlü/sütsüz kahve yanında

Malzemeler:

Brownie için:

1 su bardağı çekirdekleri çıkartılmış hurma (10 dakika sıcak suda bekletilmiş)

1 su bardağı tam buğday unu

6 yemek kaşığı kakao tozu

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

10 adet çiğ fındık (irice doğranmış)

1 su bardağı soya sütü veya bitkisel süt

3 yemek kaşığı tahin



Sosu için:

75 gram bitter çikolata

8 adet çiğ fındık

Nasıl yapılır?

Hurmaları çatal yardımı ile iyice ezin.

Tüm kuru malzemeleri ayrı bir çukur kapta karıştırın.

Ezilmiş hurma, süt, tahin ve fındıkları ekleyip, iyice karıştırın.

Karışımı yapışmayan kağıt geçirdiğiniz ısıya dayanıklı bir fırın kabına veya kek kabına aktarın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika boyunca pişirip ve soğumaya bırakın.

Bitter çikolatayı benmari usulü eritip kaşık yardımı ile tüm brownie üzerine yayın.

Çiğ fındıkları da ekleyerek 6 büyük veya 8 küçük dilime bölün. Kahve yanında afiyetle yiyin!

Instagram: @emineuluchay