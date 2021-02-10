Kalbe giden yolu buldum, okumanız lazım

Eski mahallemde hep gittiğim pastanede çok sevdiğim kurabiyelerden bir tanesi de bu sebeple içi kestane dolgulu üzeri çikolataya batırılmış o nefis kakaolu kurabiyelerdi. Gayrettepe’de otururken kardeşim ne zaman gelecek olsa illa alırdık. O “sonuncuyu kim yiyecek” davası uğruna tam kardeş kandırmalık :)

Yıllar önce gazeteden, internetten görüp yaptığım içi krema dolgulu kurabiyeleri haftasonu hatırlayıp yaparken birazını da kestane dolgulu yapayım dedim. Kestane kısmını kendim pişirmedim. Geçen hafta Uludağ dönüşü aldığım kestane şekerlerini kullandım. Rendenin ince kısmı ile rendeleyince püre gibi oldular.. Baktım gidişatım iyi değil çok iyi! :) Dedim ki erit bitter çikolatayı şov başlasın :)

Malum 14 Şubat öncesi beni bu kadar kendine aşık eden kurabiyeyi size de anlatmak istedim. Şimdi, o yolun hala mideden geçtiğini kanıtlama zamanı :) Üstelik rafine şekersiz yapmak mümkün.

Çocukluk arkadaşlarım Özlem ve Başak bu yazıyı okurken eminim dans ediyor olacaklar. Çünkü Bebek Park’ına doğru yürürken kucağımızı bu kurabiye ile doldurdurduğumuz o haftasonu “Bu böyle olmayacak, bize bu kurabiyelerden yapmayı öğrenmen lazımmm” dediklerinde “söz” demiştim :)

O zaman sevgililer günümüz kutlu olsun!

KESTANE DOLGULU ÇİKOLATALI KURABİYE

Kurabiye katmanı için:

(250 mililitrelik su bardağı kullanın)

1 yemek kaşığı toz şeker (rafine şekersiz yapacaksanız hiç eklemeyin)

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı zeytinyağı

125 gram tereyağı (eritin ılınsın)

2 yemek kaşığı yoğurt

2-3 su bardağı un (280-400 gram arası un) (Un miktarını kontrollü ekleyin, bana genelde 2 bardak yetiyor)

Yarım paket kabartma tozu

1-2 damla vanilya

Kestane dolgusu için:

15-20 adet kestane şekeri ( Rafine şekersiz yapmak istediğim zaman Metro Marketlerinden aldığım kullanıma hazır pişmiş Kestane kullanıyorum. Yine aynı şekilde rendeleyip veya ezip bal veya hurma püresi ile tatlandırabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı kadar portakal kabuğu rendesi

Yarım çay kaşığı tarçın

Üzeri için:

100 gram bitter/sütlü çikolata

Yapılışı:

Kurabiye hamuru için yağları, toz şekeri, kakao ve yoğurdu karıştırın. Azar azar unu ilave edin. Kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyin. Ele yapışmayan ve yumuşacık bir hamur olunca un eklemeyi bırakın.. 2 bardak genelde yeterli geliyor. Hamuru yarım saat dinlendirin.

O arada kestane şekerlerini rendeleyerek püre kıvamına getirin. Eğer hazır kestane şekeri yerine “haşlanmış kestane” kullanacaksanız yine aynı adette rendeleyin. Bu sefer rafine şekersiz yapmak isterseniz ham bal, hurma püresi veya agave ile dilediğiniz miktarda tatlandırabilirsiniz. Rafine şeker ile ilgili bir kaygınız yoksa damak tadınıza göre pudra şekeri ile kestane pürenizi tatlandırmanızı tavsiye ederim.

Kestane püresini dilediğiniz yöntemle hazırladıktan sonra portakal kabuğu ve tarçın ile aromalandırın, karıştırın.

Fırını 170-180 dereceye ayarlayın, fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Kurabiye hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yağlı kağıt veya temiz bir zemin üzerinde hafif incelterek açın içine kestane püresi karışımından 1 tatlı kaşığı kadar koyun ve kenarlarını yukarı doğru döndürüp bir bohça gibi kapatın. Fazlası varsa, ucundan koparın ve kapama yeri alta gelecek şekilde aralıklarla tepsiye dizin.

Önceden ısınmış fırında 10-12 dakika pişirin, daha fazla tutmayın.

Kurabiyeler oda sıcaklığına gelene kadar dokunmadan dinlendirin. O arada çikolataları benmari usulü eritin. Kurabiyeler oda sıcaklığına gelince tepelerini erimiş çikolataya batırıp kenara alın. O şekilde çikolataların kurumasını bekleyin ya da beklemeyin :) Afiyet olsun...

Instagram: @margauxthecook