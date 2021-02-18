K harfiyle başlıyor, 2 kelime, sonu orman?

Hafif ıslak, yoğun bir kakaolu kek hazırlıyorum, bolca da çikolatalı ganaj... Ben genelde bitter seviyorum ama işin doğrusu keki koyu siyah, kreması hafif daha açık kahve olursa görüntü olarak daha hoşuma gidiyor. O yüzden bazen ganajda yarı yarıya bitter ve sütlü çikolata kullanıyorum.

Tazecik böğürtlenler, frambuaz ve çilek bulursak ne ala ama bu kış günü donmuşu ile idare ediyoruz.

Bir de meyve tadını coşturan ara krema yapıyorum. Denemediyseniz muhakkak deneyin.

Muhtemelen evde yapılan yeni kutlama pastanız olur.

Taze çiçeklerle süslemek opsiyonel ama o çikolatalı görüntüye ne kadar yakıştığını anlatamam.

Belki de anlatabilirim, anlatıyorum:

MARGAUX USULÜ KARA ORMAN PASTASI

Keki için:

16cm kelepçeli kalıp kullanmanızı tavsiye ederim.

Fırını 170 dereceye ayarlayın, Kalıbın yanlarını ve tabanını yağlı kağıt ile kaplayın.

2 adet yumurta (oda sıcaklığında)

125 gram toz şeker

125 gram tereyağı (eritilmiş, ılık)

125 mililitre süt

3 yemek kaşığı kakao

90 gram un

5 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 fiske tuz

Böğürtlen kreması için:

10 adet taze böğürtlen (donmuş kullanacaksanız, çözdürüp fazla suyunu alın)

Yarım paket suyu süzülmüş labne peyniri (100 gram kadar)

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket toz şanti

1-2 damla vanilya aroması

Çikolatalı ganaj:

200 mililitre taze krema

200 gram çikolata (yarısı bitter, yarısı sütlü olabilir veya tamamı bitter olabilir)

Süslemek için:

Bol bol çilek, böğürtlen, vişne, parça çikolata

Taze çiçek

Nasıl yapılır?

Keki hazırlamak için oda sıcaklığındaki yumurtayı toz şeker ile açık sarı bir renk alana kadar yaklaşık 2-3 dakika çırpın. Eritilmiş tereyağını ve sütü de ekleyerek karışıma yedirin. Kakaoyu eleyin ve karıştırın. Bu karışımdan 250mililitrelik su bardağı ile yarım bardak ayırın (125 mililitre) daha sonra kekin üzerine sos olarak kullanacağız.

Un, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın. Karışımı sıvı karışımınıza eleyerek ekleyin ve karıştırın. Akışkan bir kek hamurunuz olacak. Bu kıvam doğrudur, hazırladığınız kalıba dökün ve sıcak fırına verin.

25 dakika ile 30 dakika arasında pişiyor. Bir kürdanı 27-28 dakika sonra kekinize batırın ve temiz çıkıyorsa fırını kapatın. Ancak hala sıvı kek hamuru kürdana tutunuyorsa maksimum 5 dakikaya kadar daha pişirip kontrol edebilirsiniz.

Fırından çıkartınca ilk sıcağı çıkana kadar bekleyin. Daha sonra kalıbı dikkatlice kelepçesinden ayırın. Kenarlardaki yağlı kağıdı da soyun. Bir servis tabağına alın biraz daha oda sıcaklığına gelmesi için bekleyin. Kek orantısız kabardıysa üzerinden incecik bir kapak kesin (kabaran tepesi azcık düzelmiş olsun) ayırdığınız sos ile tüm keki ıslatın.

Üzerine bir şey değmeyecek şekilde üzerini örtün biraz dinlensin. Dilerseniz çekirdeklerini çıkarıp ikiye böldüğünüz taze vişneleri bu aşamada kekin üzerine dizerek de dinlendirebilirsiniz. Hoş bir aroma verir.

Peş peşe çikolatalı ganajı ve taze böğürtlenli kremayı yapabilirsiniz. Çünkü kek dinlenirken onlar da dolapta en az 2-3 saat dinlenecek.

Çikolatalı ganaj için, çikolataları ufak parçalara bölün, hazırlayın. Kremayı bir sos kabı içinde ocağa alın. Sos tenceresinin kenarlarında minik hava kabarcıkları olana kadar kısık ateşte ısıtın. Ocağın altını kapatın. Minik parçalara ayrılmış çikolataları kremanın içine boşaltın ve sürekli karıştırarak hepsinin erimesini sağlayın. Tamamı eridikten sonra karışım oda sıcaklığına gelene kadar ara ara karıştırın. Daha sonra buzdolabına kaldırın ve yaklaşık 2-3 saat dinlendirin. Bu sürenin ardından dolaptan çıkarttığınızda sürülebilir bir krema kıvamında olmalı. Eğer daha akışkan duruyorsa biraz daha bekletmelisiniz.

Böğürtlen kreması için, taze böğürtlenleri temizleyin ve bir çatal yardımı ile ezin. Öyle çok püre yapmanıza gerek yok biraz ezilsin yeter. Labne peynire pudra şekerini kaşık kaşık katarak karıştırın. Karışım hafif kıvamlı olacak. Ardından çatalla ezdiğiniz taze böğürtlenleri ekleyin ve karıştırın. Bu hareketinizle de biraz sulanmış olacak vanilya aromasını da ilave edin. Yine karıştırın.

En son toz krem şantiyi ilave ederek mikser ile çırpın. Şahane sürülebilir bir kıvama gelip toparlanacak. Yeteri kadar çırpmanıza rağmen cıvık duruyorsa biraz daha toz şanti ekleyebilirsiniz. Sıkılabilir bir kıvamda olmalı.

Karışımı sıkma torbasına alıp bu kremayı da en az 2-3 saat dinlendirmek üzere kaldırın.

Kek sosunu çekip, kremalar da buzdolabında kıvamlanınca üzerine dizeceğiniz taze meyveleri hazırlayın.

Kekin üzerini önce güzelce çikolatalı ganaj ile kaplayın. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra taze meyveleri dağınık dizin. En son da kalan boşluklara bol bol taze böğürtlen kreması sıkarak dolgular yapın. Dilerseniz bu tarifle bir kek daha yapıp iki katlı bir pasta yapabilirsiniz. Eğer ganaj tarifini de iki ölçü hazırlarsanız pastanızı tamamen ganajla kaplayabilirsiniz.

Çok bekletmeden servis yapın, tazeyken inanılmaz oluyor!

Instagram: @margauxthecook