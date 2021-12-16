Zencefilli kurabiye tarifi
Eviniz tarçın, zencefil kokuları ile dolduracak tam ölçü kurabiye adam tarifi ile geldim.
Malzemeler
150 gram terayağ
3 su bardağı un
Kabartma, vanilin
1 su bardağı esmer şeker
1 yumurta
1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı tarçın
Zencefilli kurabiye nasıl yapılır?
Un, kabartma, vanilin, tarçın ve zencefili karıştırıp unu hazır edelim. Yumurta ve tereyağını karıştırıp unu ekleyelim.
Oklava yardımı ile açıp şekil verelim. 170 derece fırında 20 dakika da hazır
Süsleme için renkli glazürler ile süsleyelim.
Afiyet bal olsun.