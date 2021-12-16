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GeriDilan Güzenge Zencefilli kurabiye tarifi
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Haber Giriş: 16.12.2021 - 16:52 | Son Güncelleme:

Zencefilli kurabiye tarifi

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Zencefilli kurabiye tarifi

Eviniz tarçın, zencefil kokuları ile dolduracak tam ölçü kurabiye adam tarifi ile geldim.

Malzemeler

150 gram terayağ

3 su bardağı un

Kabartma, vanilin

1 su bardağı esmer şeker

1 yumurta

1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı tarçın

Zencefilli kurabiye nasıl yapılır?

Un, kabartma, vanilin, tarçın ve zencefili karıştırıp unu hazır edelim. Yumurta ve tereyağını karıştırıp unu ekleyelim.

Oklava yardımı ile açıp şekil verelim. 170 derece fırında 20 dakika da hazır

Süsleme için renkli glazürler ile süsleyelim.

Afiyet bal olsun.

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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