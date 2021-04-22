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Haber Giriş: 22.04.2021 - 12:33 | Son Güncelleme:

Yumurtalı Kahvaltım

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Yumurtalı Kahvaltım

Yumurta sevmeyen bebeklere özel yumurtalı kahvaltı tarifi ile geldim. Mutlaka deneyin derim! Yumurta 1 yaşından önce sadece sarısının verilmesi öneriliyor. Sevgili anneler, bu durumu göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin. 1 yaşından sonra ise bebeğinize yumurtanın tamamını verebilirsiniz.

Yumurtalı Kahvaltım Hazırlanışı

1 Adet yumurtayı haşlıyoruz. Haşladığımız yumurtayı çatal yardımı ile eziyoruz.

3 adet bebe büskiviyi çok az sıcak su ile yumuşattıktan sonra ezme işlemine devam ediyoruz. Yarım muz çatal ile ezip karışıma ilave ediyoruz.

Tüm bebeklerin severek yiyeceğinden eminim.

Afiyet olsun.

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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