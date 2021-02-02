Yavrularımıza özel erişte yapalım mı?

Mevsim sebzelerini tercih ederseniz çok daha lezzetli olur.

Balkabağı, ıspanak, brokoli, havuç, kapya biber, domates, mor havuç kullanabilirsiniz.

Biz bugün kapya biber ve havuçlu yaptık.

HAVUÇLU BEBEK ERİŞTESİ

Malzemeler:

2 adet yumurta sarısı

2 adet havuç

2 su bardağı un

Nasıl yapılır?

Önce havucu üzeri geçene kadar suda yumuşayana kadar haşlayıp suyu ile beraber robottan geçiriyoruz.

Ilınınca 2 yumurta sarısı ve un ile ele yapışmayan hamur elde ediyoruz.

Hazırladığımız hamuru 1 saat dinlendirip oklava ile açıyoruz.

Açtığımız hamuru 2 saat kurumaya bırakıyoruz.

Daha sonra hamuru dilediğiniz şekilde kesip güneşte kurutuyoruz.

Anlatımı çok kolay yapımı biraz meşakkatli ama bence kuzular için değer.

Sebzeleri değiştirip dilediğiniz yine aynı tarifle yapabilirsiniz. Afiyet olsun...

Instagram: @bebekkoala