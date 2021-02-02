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Haber Giriş: 02.02.2021 - 12:53 | Son Güncelleme:

Yavrularımıza özel erişte yapalım mı?

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Yavrularımıza özel erişte yapalım mı?
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Anne elinden tamamen organik renklendirici içermeyen misss gibi bir erişte yapmaya ne dersiniz?

Mevsim sebzelerini tercih ederseniz çok daha lezzetli olur.

Balkabağı, ıspanak, brokoli, havuç, kapya biber, domates, mor havuç kullanabilirsiniz.

Biz bugün kapya biber ve havuçlu yaptık.

Yavrularımıza özel erişte yapalım mı

HAVUÇLU BEBEK ERİŞTESİ

Malzemeler:

2 adet yumurta sarısı

2 adet havuç

2 su bardağı un

Nasıl yapılır?

Önce havucu üzeri geçene kadar suda yumuşayana kadar haşlayıp suyu ile beraber robottan geçiriyoruz.

Ilınınca 2 yumurta sarısı ve un ile ele yapışmayan hamur elde ediyoruz.

Hazırladığımız hamuru 1 saat dinlendirip oklava ile açıyoruz.

Açtığımız hamuru 2 saat kurumaya bırakıyoruz.

Daha sonra hamuru dilediğiniz şekilde kesip güneşte kurutuyoruz.

Yavrularımıza özel erişte yapalım mı

Anlatımı çok kolay yapımı biraz meşakkatli ama bence kuzular için değer.

Sebzeleri değiştirip dilediğiniz yine aynı tarifle yapabilirsiniz. Afiyet olsun...

Instagram: @bebekkoala

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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