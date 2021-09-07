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Terbiyeli köfteli çorba tarifi
Herkese merhaba, geçiş havaların da sıkça yaptığım terbiyeli kış çorbası tarifi ile geldim. Çocuklar tadına bayılacak.
KÖFTESİ
- 250 gram kıyma
- Yarım çay bardağı(küçük) ince bulgur
- Tuz, karabiber
- Bir güzel yoğuralım, yarım saat dinlendirir şekil verelim.
- 1 kilo kıyma ile yapıp difrizde muhafaza edebilirsiniz.
TERBİYESİ
- 2 su bardağı yoğurt
- 1 yumurta
- 1 silme yemek kaşığı un
- 3 bardak su
- Çırpıcı ile karıştıralım, hazır da bekletelim.
TEREYAĞLI SOSU
- 1 dolu yemek kaşığı tereyağı
- Tuz, nane, tatlı pul biber
- 1 çay bardağı arpa şehriyeyi 1 su bardağı suda 5 dakika pişirelim. Yoğurtlu terbiyesini yavaş yavaş ekleyip devamlı karıştıralım. Kaynayana kadar karıştırmaya özen gösterelim. Kaynayınca haşlanmış nohut ve köfteleri ekleyelim. (1 avuç nohut-20 tane misket köfte ekledim). 20 dakika daha pişiriyoruz. En son tereyağlı sosunu yapıp ilave edelim. Ocağın altını kapatıp 10 dakika dinlendirelim. Afiyet olsun