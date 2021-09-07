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Haber Giriş: 07.09.2021 - 17:57 | Son Güncelleme:

Terbiyeli köfteli çorba tarifi

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Terbiyeli köfteli çorba tarifi

Herkese merhaba, geçiş havaların da sıkça yaptığım terbiyeli kış çorbası tarifi ile geldim. Çocuklar tadına bayılacak.

KÖFTESİ

  • 250 gram kıyma
  • Yarım çay bardağı(küçük) ince bulgur
  • Tuz, karabiber
  • Bir güzel yoğuralım, yarım saat dinlendirir şekil verelim.
  • 1 kilo kıyma ile yapıp difrizde muhafaza edebilirsiniz.

TERBİYESİ

  • 2 su bardağı yoğurt
  • 1 yumurta
  • 1 silme yemek kaşığı un
  • 3 bardak su
  • Çırpıcı ile karıştıralım, hazır da bekletelim.

TEREYAĞLI SOSU

  • 1 dolu yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz, nane, tatlı pul biber
  • 1 çay bardağı arpa şehriyeyi 1 su bardağı suda 5 dakika pişirelim. Yoğurtlu terbiyesini yavaş yavaş ekleyip devamlı karıştıralım. Kaynayana kadar karıştırmaya özen gösterelim. Kaynayınca haşlanmış nohut ve köfteleri ekleyelim. (1 avuç nohut-20 tane misket köfte ekledim). 20 dakika daha pişiriyoruz. En son tereyağlı sosunu yapıp ilave edelim. Ocağın altını kapatıp 10 dakika dinlendirelim. Afiyet olsun

 

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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