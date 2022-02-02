Pofuduk pankek tarifi

Malzemeler:

2 yumurta

1 su bardağı ılık süt

5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağ

1 kabartma tozu

1 yemek kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı un

İsteğe bağlı 1 çay kaşığı ucuyla tarçın

Yapılışı:

Yumurtanın sarısı ve beyazını ayıralım.

2 yumurta sarısı - süt-toz şeker çırpıcı ile pürüzsüz olana kadar çırpalım. Unu ve kabartma tozunu eleyerek ilave edelim. Unu çırpıcı ile pürüzsüz olana kadar çırpalım..

Yumurta beyazlarını köpük gibi olana kadar en az 7 dakika çırpalım.

Daha sonra azar azar hazırladığımız hamura ilave edip spatula yardımı ile hamuru söndürmeden yedirelim.

Yağlanmış kısık ateşte tavaya 1 minik kepçe yardımı ile dökelim. Mutlaka kapağını kapatalım. Arkalı önlü pişirelim. İsteğe bağlı muz - çilek-bal ile servis edelim. Pudra şekeri ike enfes bir lezzet elde edebilirsiniz.

Deneyecekler afiyet olsun.