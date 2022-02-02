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Haber Giriş: 02.02.2022 - 17:54 | Son Güncelleme:

Pofuduk pankek tarifi

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Pofuduk pankek tarifi

Evde bulut pankek yapalım mı? İşte çocukların çok seveceği pofuduk pankek tarifi ve yapım aşamaları...

Malzemeler:

  • 2 yumurta
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağ
  • 1 kabartma tozu
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1,5 su bardağı un
  • İsteğe bağlı 1 çay kaşığı ucuyla tarçın

Yapılışı:

Yumurtanın sarısı ve beyazını ayıralım.

2 yumurta sarısı - süt-toz şeker çırpıcı ile pürüzsüz olana kadar çırpalım. Unu ve kabartma tozunu eleyerek ilave edelim. Unu çırpıcı ile pürüzsüz olana kadar çırpalım..

Yumurta beyazlarını köpük gibi olana kadar en az 7 dakika çırpalım.

Daha sonra azar azar hazırladığımız hamura ilave edip spatula yardımı ile hamuru söndürmeden yedirelim.

Yağlanmış kısık ateşte tavaya 1 minik kepçe yardımı ile dökelim. Mutlaka kapağını kapatalım. Arkalı önlü pişirelim. İsteğe bağlı muz - çilek-bal ile servis edelim. Pudra şekeri ike enfes bir lezzet elde edebilirsiniz.

Deneyecekler afiyet olsun.

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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