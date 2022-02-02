Pofuduk pankek tarifi
Evde bulut pankek yapalım mı? İşte çocukların çok seveceği pofuduk pankek tarifi ve yapım aşamaları...
Malzemeler:
- 2 yumurta
- 1 su bardağı ılık süt
- 5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağ
- 1 kabartma tozu
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1,5 su bardağı un
- İsteğe bağlı 1 çay kaşığı ucuyla tarçın
Yapılışı:
Yumurtanın sarısı ve beyazını ayıralım.
2 yumurta sarısı - süt-toz şeker çırpıcı ile pürüzsüz olana kadar çırpalım. Unu ve kabartma tozunu eleyerek ilave edelim. Unu çırpıcı ile pürüzsüz olana kadar çırpalım..
Yumurta beyazlarını köpük gibi olana kadar en az 7 dakika çırpalım.
Daha sonra azar azar hazırladığımız hamura ilave edip spatula yardımı ile hamuru söndürmeden yedirelim.
Yağlanmış kısık ateşte tavaya 1 minik kepçe yardımı ile dökelim. Mutlaka kapağını kapatalım. Arkalı önlü pişirelim. İsteğe bağlı muz - çilek-bal ile servis edelim. Pudra şekeri ike enfes bir lezzet elde edebilirsiniz.
Deneyecekler afiyet olsun.