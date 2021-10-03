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Muz dolgulu pankek
Klasik pankek tariflerini birazcık dışına çıkmaya ne dersiniz sevgili anneler... Çocuklar tadına bayılacak, eminim. İçi muz dolgulu, şeker ilavesiz pankek tarifi ile geldim.
Malzemeler
- Yarım su bardağı süt
- 1 yumurta
- 5 yemek kaşığı un
- 1 vanilin
- Yarım kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı
Süt ve yumurtayı homojen olana kadar çırpalım. Un, kabartma tozu, vanilya,hindistan cevizi yağı ekleyip pürüzsüz hamur elde edelim.
Muzu dilimleyelim. Hazırladığımız pankek hamuruna muzu batırıp hamur ile kaplayalım. Hafif hindistan cevizi yağı sürülmüş tavada arkalı önlü pişirelim.
Afiyet bal olsun.