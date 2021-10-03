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Haber Giriş: 03.10.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

Muz dolgulu pankek

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Muz dolgulu pankek

Klasik pankek tariflerini birazcık dışına çıkmaya ne dersiniz sevgili anneler... Çocuklar tadına bayılacak, eminim. İçi muz dolgulu, şeker ilavesiz pankek tarifi ile geldim.

 

Malzemeler

  • Yarım su bardağı süt
  • 1 yumurta
  • 5 yemek kaşığı un
  • 1 vanilin
  • Yarım kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı

Süt ve yumurtayı homojen olana kadar çırpalım. Un, kabartma tozu, vanilya,hindistan cevizi yağı ekleyip pürüzsüz hamur elde edelim.

Muzu dilimleyelim. Hazırladığımız pankek hamuruna muzu batırıp hamur ile kaplayalım. Hafif hindistan cevizi yağı sürülmüş tavada arkalı önlü pişirelim.

Afiyet bal olsun.

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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