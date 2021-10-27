MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Dilan Güzenge YazılarıMis gibi elma kokusu...
GeriDilan Güzenge Mis gibi elma kokusu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 27.10.2021 - 17:23 | Son Güncelleme:

Mis gibi elma kokusu...

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Mis gibi elma kokusu...

Eskiler günde 1 elma yiyin hastalıklardan korunun derdi, cildi güzelleştirdiği de bilinir. Elma da 2 çeşit lif vardır. Çözünen ve çözünmeyen lifler dolayısıyla bağırsak hareketlerini düzenler. Tatlı bir meyve olduğu için bebekler genelde çok sever. Bebeklerin en sevdiği meyve ile besleyici lezzetli ara öğün tarifi ile geldim.

ELMALI ARA ÖĞÜN TARİFİ (+7)

  • Yarım tatlı kırmızı elma
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 3 bebe bisküvi
  • Keçiboynuzu özü

YAPILIŞI:

Elmayı dilimleyip buharda pişirelim.

Çatal ile ezip sırasıyla yoğurt ve bisküviyi ekleyip karıştıralım.

Üzerine keçiboynuzu özü ilave edip servis yapalım.

Afiyet olsun minik gurmelere...

 

False
Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Öğrendiğinizde şok olacaksınız! Yediğiniz incirin içerisinde...
Dikkat! İçtiğiniz suya limon dilimleri eklediğinizde bakın neler oluyor
Bilim insanları açıkladı: Hiç farkında olmadığımız gizli bir hazine
Tavuk suyu çorbası antik çağlardan bu yana şifa için tüketiliyormuş