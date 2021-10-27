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Mis gibi elma kokusu...
Eskiler günde 1 elma yiyin hastalıklardan korunun derdi, cildi güzelleştirdiği de bilinir. Elma da 2 çeşit lif vardır. Çözünen ve çözünmeyen lifler dolayısıyla bağırsak hareketlerini düzenler. Tatlı bir meyve olduğu için bebekler genelde çok sever. Bebeklerin en sevdiği meyve ile besleyici lezzetli ara öğün tarifi ile geldim.
ELMALI ARA ÖĞÜN TARİFİ (+7)
- Yarım tatlı kırmızı elma
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 3 bebe bisküvi
- Keçiboynuzu özü
YAPILIŞI:
Elmayı dilimleyip buharda pişirelim.
Çatal ile ezip sırasıyla yoğurt ve bisküviyi ekleyip karıştıralım.
Üzerine keçiboynuzu özü ilave edip servis yapalım.
Afiyet olsun minik gurmelere...