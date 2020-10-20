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GeriDilan Güzenge Miniklerin sindirim sistemine yardımcı Girit kabağı dolması
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Haber Giriş: 20.10.2020 - 12:22 | Son Güncelleme:

Miniklerin sindirim sistemine yardımcı Girit kabağı dolması

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Miniklerin sindirim sistemine yardımcı Girit kabağı dolması
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Sindirim sistemini hızlandırmaya yardımcı kabak ile miniklerin damak tadına uygun bir dolma yapmaya ne dersiniz? Hem çok pratik hem de oldukça besleyici.

Malzemeler:

Girit kabağı

 2 yemek kaşığı bulgur

150 gram kıyma

Taze nane

 Dereotu

 Maydanoz

1 minik kuru soğan

Domates salçası

Zeytinyağı 

Nasıl yapılır?

Kabuklarını rendelediğimiz ve içini oyduğumuz kabakların içine kıyma, bulgur, soğan, maydanoz, dereotu, taze nane, zeytinyağı ve salça karışımından hazırladığımız harcı ekliyoruz.

Tencereye koyduğumuz kabakların üzerini geçmeyecek şekilde salçalı su ekleyip kıyma ve bulgurlar yumuşayana kadar pişiriyoruz.

Afiyet olsun.

Instagram: @bebekkoala

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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