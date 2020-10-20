Miniklerin sindirim sistemine yardımcı Girit kabağı dolması
Sindirim sistemini hızlandırmaya yardımcı kabak ile miniklerin damak tadına uygun bir dolma yapmaya ne dersiniz? Hem çok pratik hem de oldukça besleyici.
Malzemeler:
Girit kabağı
2 yemek kaşığı bulgur
150 gram kıyma
Taze nane
Dereotu
Maydanoz
1 minik kuru soğan
Domates salçası
Zeytinyağı
Nasıl yapılır?
Kabuklarını rendelediğimiz ve içini oyduğumuz kabakların içine kıyma, bulgur, soğan, maydanoz, dereotu, taze nane, zeytinyağı ve salça karışımından hazırladığımız harcı ekliyoruz.
Tencereye koyduğumuz kabakların üzerini geçmeyecek şekilde salçalı su ekleyip kıyma ve bulgurlar yumuşayana kadar pişiriyoruz.
Afiyet olsun.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle