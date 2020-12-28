Minikler için leziz bir sürpriz: Fındık kremalı pankek
Çocuklara minik bir sürpriz yapmaya ne dersiniz? Hem besleyici hem de anne elinden sağlıklı pankekler ile mutlu çocuklar mutlu anneler...
Malzemeler:
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı meyve şurubu
1 çay kaşığı ucuyla kabartma tozu
Çok az tarçın
3 yemek kasığı buğday unu
4 yemek kasığı ılık su
Fındık kreması
Nasıl yapılır?
Yumurtayı köpürene kadar çırpıyoruz.
Kalan tüm malzemeleri ekleyip boza kıvamında bir hamur elde ediyoruz.
Hindistan cevizi yağı ile krep tavamızı yağlayıp hamurdan döküyoruz.
Üzerine 1 çay kaşığı fındık kreması koyup üzerini çok az hamur ile kapatıyoruz.
Arkalı önlü pişiriyoruz. Afiyet olsun.
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