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Haber Giriş: 28.12.2020 - 15:05 | Son Güncelleme:

Minikler için leziz bir sürpriz: Fındık kremalı pankek

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Minikler için leziz bir sürpriz: Fındık kremalı pankek
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Çocuklara minik bir sürpriz yapmaya ne dersiniz? Hem besleyici hem de anne elinden sağlıklı pankekler ile mutlu çocuklar mutlu anneler...

Malzemeler:

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı meyve şurubu

1 çay kaşığı ucuyla kabartma tozu

Çok az tarçın

3 yemek kasığı buğday unu

4 yemek kasığı ılık su

Fındık kreması

Minikler için leziz bir sürpriz: Fındık kremalı pankek

Nasıl yapılır?

Yumurtayı köpürene kadar çırpıyoruz.

Kalan tüm malzemeleri ekleyip boza kıvamında bir hamur elde ediyoruz.

Hindistan cevizi yağı ile krep tavamızı yağlayıp hamurdan döküyoruz.

Üzerine 1 çay kaşığı fındık kreması koyup üzerini çok az hamur ile kapatıyoruz.

Arkalı önlü pişiriyoruz. Afiyet olsun.

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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