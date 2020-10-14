Minik gurmelerin ağzına layık nefis bir kereviz çorbası

Ve işte karşınızda 8 ay ve üstü yavrularımızın ağzına layık nefis bir kereviz çorbası...

Malzemeler:

Küçük bir kerevizin yarısı

1 adet büyük boy havuç

1 adet küçük boy patates

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kuzu kıyma

1 litre su

Yapılışı:

Önce tüm sebzelerimizi küp küp doğrayalım.

Tereyağında sırasıyla önce kıymayı, havucu çok az kavuralım.

Daha sonra patates ve kerevizi ekleyip çok az yağda çevirdikten sonra suyunu ilave edelim. (Üzerini geçecek kadar su koymanız yeterli.)

Havuç ve kereviz yumuşayana kadar pişirelim.

Afiyet olsun...

Not: Bebeğiniz 1 yaştan küçük ise çok az blender yapabilirsiniz ama dikkat etmeniz en önemli nokta pütürlü kalması.

Aksi halde ilerleyen aylarda pütürlü yemekte zorlanabilir.

Instagram: @bebekkoala