Minik gurmelerin ağzına layık nefis bir kereviz çorbası
Kerevizin hem kökü, hem yaprakları hem de sapı yenebilir. Hepsi bol bol vitamin ve mineral barındırıyor. Ayrıca çok iyi bir potasyum ve demir kaynağı. Kerevizin anne sütünü artırıcı bir etkisi olduğu söyleniyor. Ayrıca uykusuzluğa da iyi geldiği düşünülüyor. Sinirleri yatıştırıyor.
Ve işte karşınızda 8 ay ve üstü yavrularımızın ağzına layık nefis bir kereviz çorbası...
Malzemeler:
Küçük bir kerevizin yarısı
1 adet büyük boy havuç
1 adet küçük boy patates
1 tatlı kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı kuzu kıyma
1 litre su
Yapılışı:
Önce tüm sebzelerimizi küp küp doğrayalım.
Tereyağında sırasıyla önce kıymayı, havucu çok az kavuralım.
Daha sonra patates ve kerevizi ekleyip çok az yağda çevirdikten sonra suyunu ilave edelim. (Üzerini geçecek kadar su koymanız yeterli.)
Havuç ve kereviz yumuşayana kadar pişirelim.
Afiyet olsun...
Not: Bebeğiniz 1 yaştan küçük ise çok az blender yapabilirsiniz ama dikkat etmeniz en önemli nokta pütürlü kalması.
Aksi halde ilerleyen aylarda pütürlü yemekte zorlanabilir.
Instagram: @bebekkoala
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