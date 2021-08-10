MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Dilan Güzenge YazılarıMavi bulut omlet tarifi
GeriDilan Güzenge Mavi bulut omlet tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 10.08.2021 - 17:18 | Son Güncelleme:

Mavi bulut omlet tarifi

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Mavi bulut omlet tarifi

Yumurta sevmeyen çocuklara mavi bulut gibi yumurta yapalım mı? Çocukların bayılarak yiyeceğinden eminim. O zaman hemen tarife geçiyorum.

Yumurtanın sarısı ile beyazını ayırıyoruz.

Yumurtaya mavi renk vermek için mor lahanadan yardım alıyoruz.

Mavi Bulut Omlet Nasıl Yapılır?

Mor lahanayı rendeleyip suyunu bir tabağa koyuyoruz.

1 yumurta akı için 1 dolu tatlı kaşığı lahana suyu yeterli oluyor. Lahana kokusu yumurtaya geçmiyor anneler içiniz rahat olsun.

Yumurta akı ile lahana suyunu bir güzel çırpıyoruz.Az yağlanmış tavada önlü arkalı pişiriyoruz. Ayırdığımız sarısını da güneş yapabiliriz.

Afiyet bal olsun.

False
Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Öğrendiğinizde şok olacaksınız! Yediğiniz incirin içerisinde...
Dikkat! İçtiğiniz suya limon dilimleri eklediğinizde bakın neler oluyor
Bilim insanları açıkladı: Hiç farkında olmadığımız gizli bir hazine
Tavuk suyu çorbası antik çağlardan bu yana şifa için tüketiliyormuş