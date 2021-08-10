Mavi bulut omlet tarifi

Yumurtanın sarısı ile beyazını ayırıyoruz.

Yumurtaya mavi renk vermek için mor lahanadan yardım alıyoruz.

Mavi Bulut Omlet Nasıl Yapılır?

Mor lahanayı rendeleyip suyunu bir tabağa koyuyoruz.

1 yumurta akı için 1 dolu tatlı kaşığı lahana suyu yeterli oluyor. Lahana kokusu yumurtaya geçmiyor anneler içiniz rahat olsun.

Yumurta akı ile lahana suyunu bir güzel çırpıyoruz.Az yağlanmış tavada önlü arkalı pişiriyoruz. Ayırdığımız sarısını da güneş yapabiliriz.

Afiyet bal olsun.