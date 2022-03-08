Malaga tarifi
Herkese merhaba, borcam dolusu Malaga yaptım. Çok beğeneceğinizden eminim.
Malaga Malzemeleri
Keki için:
3 yumurta
1 su bardağı toz şeker
1,5 su bardağı un
1 kabartma tozu, 1 vanilin
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
3 yemek kasıgı kakao
Kremasi için:
5 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
3 yemek kasıgı nişasta
1 yumurta sarısı
1 çay bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağ
1 krem şanti
Çikolatalı ganajı:
1 krema
2 kare çikolata (1 bitter - 1 sütlü kullandım)
10 adet küçük muz.
Malaga Yapılışı
Kek malzemelerini karıştırıp 180 derecede pişiriyoruz.
İlk sıcağı geçince 1 çay bardağı süt döküyoruz ki kek hafif ıslak olsun.
Kreması için kremşanti ve tereyağ dışında ki malzemeleri muhallebi yapıyoruz. Ocağı kapatıp tereyağı ekleyip karıştıralım. İlk sıcağı geçince 1 paket kremşanti ekleyip çırpıcı ile bir güzel çırpalım.
Kekin üzerine kreması döküp muzları dizelim.
Ganajı için 1 peket kremayı ocakta ısıtıp çikolatayı ekleyelim. Ocağı kapatıp sıcaklığı ile eritelim ve muzları in üzerine dökelim.
4 saat buzdolabın da dinlendirelim.
Tadı efsane.
Afiyet bal olsun