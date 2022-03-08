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Yazarlar
Haber Giriş: 08.03.2022 - 18:07 | Son Güncelleme:

Malaga tarifi

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Malaga tarifi

Herkese merhaba, borcam dolusu Malaga yaptım. Çok beğeneceğinizden eminim.

Malaga Malzemeleri

Keki için:

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı un

1 kabartma tozu, 1 vanilin

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kasıgı kakao

Kremasi için:

5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

3 yemek kasıgı nişasta

1 yumurta sarısı

1 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağ

1 krem şanti

Çikolatalı ganajı:

1 krema

2 kare çikolata (1 bitter - 1 sütlü kullandım)

10 adet küçük muz.

Malaga Yapılışı

Kek malzemelerini karıştırıp 180 derecede pişiriyoruz.

İlk sıcağı geçince 1 çay bardağı süt döküyoruz ki kek hafif ıslak olsun.

Kreması için kremşanti ve tereyağ dışında ki malzemeleri muhallebi yapıyoruz. Ocağı kapatıp tereyağı ekleyip karıştıralım. İlk sıcağı geçince 1 paket kremşanti ekleyip çırpıcı ile bir güzel çırpalım.

Kekin üzerine kreması döküp muzları dizelim.

Ganajı için 1 peket kremayı ocakta ısıtıp çikolatayı ekleyelim. Ocağı kapatıp sıcaklığı ile eritelim ve muzları in üzerine dökelim.

4 saat buzdolabın da dinlendirelim.

Tadı efsane.

Afiyet bal olsun

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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