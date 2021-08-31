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Haber Giriş: 31.08.2021 - 11:28 | Son Güncelleme:

Katkısız anne sütlacı tarifi

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Katkısız anne sütlacı tarifi

Küçükken yediğimiz anne sütlacı tadını hiç unutamadım. Nişastasız, pirinç unsuz tamamen katkısız ama lezzetli. Çocuklar çok severek yiyorlar. İşte katkısız anne sütlacı tarifi ve pratik yapılışı.

Malzemeler

  • 2 litre süt
  • 1,5 su bardağı pirinç
  • 1,5 su bardağı toz şeker

Yapılışı

Pirinci 4 su bardağı suda yumuşayıp suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Pişince sütü ekleyip kısık ateşte 20 dakika daha pişiriyoruz. Şekeri ekleyip 10 dakika daha pişirip altını kapatıyoruz.

Burada püf nokta yavaş yavaş pişmesi.Böylece süt ile pirinç hellim olacak. Kıvam alacak.

Afiyet bal olsun.

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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