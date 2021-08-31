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Katkısız anne sütlacı tarifi
Küçükken yediğimiz anne sütlacı tadını hiç unutamadım. Nişastasız, pirinç unsuz tamamen katkısız ama lezzetli. Çocuklar çok severek yiyorlar. İşte katkısız anne sütlacı tarifi ve pratik yapılışı.
Malzemeler
- 2 litre süt
- 1,5 su bardağı pirinç
- 1,5 su bardağı toz şeker
Yapılışı
Pirinci 4 su bardağı suda yumuşayıp suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Pişince sütü ekleyip kısık ateşte 20 dakika daha pişiriyoruz. Şekeri ekleyip 10 dakika daha pişirip altını kapatıyoruz.
Burada püf nokta yavaş yavaş pişmesi.Böylece süt ile pirinç hellim olacak. Kıvam alacak.
Afiyet bal olsun.