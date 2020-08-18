Hem küçüklere hem büyüklere hurma özlü kurabiye

Peki doğal tatlandırıcı hurma ile bebeklerinize katkısız şekersiz nefis kurabiye yapmaya ne dersiniz.

Lezzetini hem ufaklıkların çok beğeneceği hem de sizin çok beğeneceğiniz yumuşacık, ağızda dağılan kurabiye tarifine geçelim o zaman.

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı irmik

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı tereyağı

1 yumurta sarısı

1 su bardağı buğday unu

3 yemek kaşığı hurma özü

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri yoğurup, kulak memesi kıvamında hamur elde edelim.

20 dakika dinlendirdiğimiz hamura şekil verip 180 derece fırında 8 dakika pişirelim.

Afiyet olsun.

Instagram: @bebekkoala