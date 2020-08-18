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GeriDilan Güzenge Hem küçüklere hem büyüklere hurma özlü kurabiye
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Haber Giriş: 18.08.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

Hem küçüklere hem büyüklere hurma özlü kurabiye

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Hem küçüklere hem büyüklere hurma özlü kurabiye
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Günümüzde birçok yetişkin rafine şeker tüketmekten kaçınıyor, tabii aynı şekilde yavrularına da şeker yedirmek istemiyor. Onun yerine hurma gibi şekeri bol meyveler alternatif olarak kullanılıyor.

Peki doğal tatlandırıcı hurma ile bebeklerinize katkısız şekersiz nefis kurabiye yapmaya ne dersiniz.

Lezzetini hem ufaklıkların çok beğeneceği hem de sizin çok beğeneceğiniz yumuşacık, ağızda dağılan kurabiye tarifine geçelim o zaman.

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı irmik

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı tereyağı

1 yumurta sarısı

1 su bardağı buğday unu

3 yemek kaşığı hurma özü

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri yoğurup, kulak memesi kıvamında hamur elde edelim.

20 dakika dinlendirdiğimiz hamura şekil verip 180 derece fırında 8 dakika pişirelim.

Afiyet olsun.

Instagram: @bebekkoala

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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