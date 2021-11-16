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Haber Giriş: 16.11.2021 - 17:56 | Son Güncelleme:

Havuçlu tavuklu çorba tarifi

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Havuçlu tavuklu çorba tarifi

Havalar soğuyunca içimizi ısıtan miss gibi çorbaya kimse hayır diyemez. Bol sarımsaklı, havuçlu bir çorba tarifim var, üstelik çocuklar tadına bayılacak.

Malzemeler:

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı un

1 adet havuç

3 yemek kasıgı Sıvıyağ

1 litre su

1 adet haşlanmış tavuk butu

İlikli kemik suyu, tuz, karabiber

İsteğe bağlı maydanoz

Yapılışı:

Soğanı pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Rendelenmiş havucu ve sarımsağı ekleyip 5 dakika kavurmaya devam ediyoruz. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar (5 dk) kavuruyoruz. Sonrası 1 litre su ilave ediyoruz. Haşlanmış tavukları, şehriyeyi, ilikli kemik suyu ve tuzunu ayarlayıp kısık ateşte 20 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun.

 

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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