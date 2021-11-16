Havuçlu tavuklu çorba tarifi
Havalar soğuyunca içimizi ısıtan miss gibi çorbaya kimse hayır diyemez. Bol sarımsaklı, havuçlu bir çorba tarifim var, üstelik çocuklar tadına bayılacak.
Malzemeler:
1 adet soğan
3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı un
1 adet havuç
3 yemek kasıgı Sıvıyağ
1 litre su
1 adet haşlanmış tavuk butu
İlikli kemik suyu, tuz, karabiber
İsteğe bağlı maydanoz
Yapılışı:
Soğanı pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Rendelenmiş havucu ve sarımsağı ekleyip 5 dakika kavurmaya devam ediyoruz. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar (5 dk) kavuruyoruz. Sonrası 1 litre su ilave ediyoruz. Haşlanmış tavukları, şehriyeyi, ilikli kemik suyu ve tuzunu ayarlayıp kısık ateşte 20 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun.