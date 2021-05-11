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Fırında Balık (+12)
Bebeğinize balık sevdirecek bir tarif aradığınızı duyar gibiyim. Pamuk gibi yumuşacık olsun, kılçıksız olsun, bebeğim afiyetle yesin. O zaman bu tarif tam bebeklere göre. Haftada 1 gün mutlaka balık tüketelim.
Malzemeler
2 adet patates
Yarım kilo istavrit veya hamsi
Zeytinyağı
Limon
Yapılışı
Balıkları yıkayıp, kılçıklarından ayıklayıp temizleyelim. Patatesleri soyup yuvarlak dilimleyelim.
En altta patates, üzerine balık dizelim. Zeytinyağı gezdirip limonları dizelim.200 derecede 20 dakika pişirelim. Afiyet olsun.