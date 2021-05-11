MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Dilan Güzenge YazılarıFırında Balık (+12)
GeriDilan Güzenge Fırında Balık (+12)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 11.05.2021 - 17:40 | Son Güncelleme:

Fırında Balık (+12)

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Fırında Balık (+12)

Bebeğinize balık sevdirecek bir tarif aradığınızı duyar gibiyim. Pamuk gibi yumuşacık olsun, kılçıksız olsun, bebeğim afiyetle yesin. O zaman bu tarif tam bebeklere göre. Haftada 1 gün mutlaka balık tüketelim.

Malzemeler

2 adet patates

Yarım kilo istavrit veya hamsi

Zeytinyağı

Limon

Yapılışı

Balıkları yıkayıp, kılçıklarından ayıklayıp temizleyelim. Patatesleri soyup yuvarlak dilimleyelim.

En altta patates, üzerine balık dizelim. Zeytinyağı gezdirip limonları dizelim.200 derecede 20 dakika pişirelim. Afiyet olsun.

False
Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Öğrendiğinizde şok olacaksınız! Yediğiniz incirin içerisinde...
Dikkat! İçtiğiniz suya limon dilimleri eklediğinizde bakın neler oluyor
Bilim insanları açıkladı: Hiç farkında olmadığımız gizli bir hazine
Tavuk suyu çorbası antik çağlardan bu yana şifa için tüketiliyormuş