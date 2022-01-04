Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi
Ev yapımı organik katkısız ve yumuşacık buskiviler yapmaya ne dersiniz... Yapması hem eğlenceli hem de pratik.
Ev yapımı bebe bisküvisi için malzemeler
3 yemek kasıgı pekmez
1 yumurta sarısı
3 yemek kasıgı tereyağ
3 yemek kasıgı sıvıyağ
1,5 su bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 yemek kaşığı irmik
1 yemek kaşığı yoğurt
Yapılışı
Tüm malzemeleri karıştırıp ele yapışmayan kulak memesi kıvamında hamuru hazırlıyor, yarım saat dinlendiriyoruz.
Sonrasında şekil verip 180 derece fırında 20 dakika pişiriyoruz.
Afiyet olsun.