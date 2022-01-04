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GeriDilan Güzenge Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi
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Haber Giriş: 04.01.2022 - 17:57 | Son Güncelleme:

Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi

Ev yapımı organik katkısız ve yumuşacık buskiviler yapmaya ne dersiniz... Yapması hem eğlenceli hem de pratik.

Ev yapımı bebe bisküvisi için malzemeler

3 yemek kasıgı pekmez

1 yumurta sarısı

3 yemek kasıgı tereyağ

3 yemek kasıgı sıvıyağ

1,5 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırıp ele yapışmayan kulak memesi kıvamında hamuru hazırlıyor, yarım saat dinlendiriyoruz.

Sonrasında şekil verip 180 derece fırında 20 dakika pişiriyoruz.

Afiyet olsun.

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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