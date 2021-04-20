MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Dilan Güzenge YazılarıDemir deposu ıspanağı patates ile denediniz mi?
GeriDilan Güzenge Demir deposu ıspanağı patates ile denediniz mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 20.04.2021 - 17:32 | Son Güncelleme:

Demir deposu ıspanağı patates ile denediniz mi?

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Demir deposu ıspanağı patates ile denediniz mi?

Bebekler bu tarifin tadına bayılıyor. Değişik ve alternatif tarifler arıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Bebişler tadına bayılıyor. Değişik ve alternatif tarifler arıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Malzemeler:

1 Adet bebek patates

10 yaprak yıkanmış ıspanak

Hazırlanışı:

Ispanak ve patatesi buharda haşlayalım. Suyundan 4 yemek kaşığı ekleyeceğimiz için ayırmayı unutmayalım.

Haşlanmış patatesi, ıspanağı ve suyunu bebeğinizin ayına göre ister çatal ile ezelim. İster blender ile püre haline getirelim. 7 ay ve üzeri bebekler için uygundur. Afiyet olsun.

False
Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Dikkat! İçtiğiniz suya limon dilimleri eklediğinizde bakın neler oluyor
Okuyunca şoke olacaksınız! Yediğiniz her incirde...
Bilim insanları açıkladı: Hiç farkında olmadığımız gizli bir hazine
Tavuk suyu çorbası antik çağlardan bu yana şifa için tüketiliyormuş