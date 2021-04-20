Demir deposu ıspanağı patates ile denediniz mi?
Bebekler bu tarifin tadına bayılıyor. Değişik ve alternatif tarifler arıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.
Bebişler tadına bayılıyor. Değişik ve alternatif tarifler arıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.
Malzemeler:
1 Adet bebek patates
10 yaprak yıkanmış ıspanak
Hazırlanışı:
Ispanak ve patatesi buharda haşlayalım. Suyundan 4 yemek kaşığı ekleyeceğimiz için ayırmayı unutmayalım.
Haşlanmış patatesi, ıspanağı ve suyunu bebeğinizin ayına göre ister çatal ile ezelim. İster blender ile püre haline getirelim. 7 ay ve üzeri bebekler için uygundur. Afiyet olsun.