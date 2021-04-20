Demir deposu ıspanağı patates ile denediniz mi?

Bebişler tadına bayılıyor. Değişik ve alternatif tarifler arıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Malzemeler:

1 Adet bebek patates

10 yaprak yıkanmış ıspanak

Hazırlanışı:

Ispanak ve patatesi buharda haşlayalım. Suyundan 4 yemek kaşığı ekleyeceğimiz için ayırmayı unutmayalım.

Haşlanmış patatesi, ıspanağı ve suyunu bebeğinizin ayına göre ister çatal ile ezelim. İster blender ile püre haline getirelim. 7 ay ve üzeri bebekler için uygundur. Afiyet olsun.