Çok kolay yapılıyor, uzun süre tok tutuyor: Haşhaşlı tava kek
Minikler için değişik tok tutan alternatif tarif arayan anneler! Size yapımı oldukça basit, lezzeti tam ufaklıkların damağına göre bir tarif ile geldim: Haşhaşlı tava kek...
Malzemeler:
2 adet yumurta
2 yemek kaşığı haşhaş ezmesi
1 yemek kaşığı buğday unu
1 çay kaşığı ucuyla kabartma tozu ya da karbonat
Nasıl yapılır?
Tüm malzemeleri karıştırıp pankek hamuru/boza kıvamında hamur elde ediyoruz.
Hafif yağladığımız pankek tavasında arkalı önlü kısık ateşte pişiriyoruz.
Dilerseniz içine üzüm veya incir ekleyebilir meyveli tava kek de yapabilirsiniz.
1 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur. Afiyet olsun...
Instagram: @bebekkoala
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