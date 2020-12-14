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Haber Giriş: 14.12.2020 - 10:41 | Son Güncelleme:

Çok kolay yapılıyor, uzun süre tok tutuyor: Haşhaşlı tava kek

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Çok kolay yapılıyor, uzun süre tok tutuyor: Haşhaşlı tava kek
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Minikler için değişik tok tutan alternatif tarif arayan anneler! Size yapımı oldukça basit, lezzeti tam ufaklıkların damağına göre bir tarif ile geldim: Haşhaşlı tava kek...

Malzemeler:

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı haşhaş ezmesi 

1 yemek kaşığı buğday unu

1 çay kaşığı ucuyla kabartma tozu ya da karbonat

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri karıştırıp pankek hamuru/boza kıvamında hamur elde ediyoruz. 

Hafif yağladığımız pankek tavasında arkalı önlü kısık ateşte pişiriyoruz. 

Dilerseniz içine üzüm veya incir ekleyebilir meyveli tava kek de yapabilirsiniz. 

1 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur. Afiyet olsun... 

Instagram: @bebekkoala

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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