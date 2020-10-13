Çocuklarınız için karnabaharla enfes bir çorba yapın

Bu kadar yararlı bir sebzeyi mutfağınızdan eksik etmemenizi tavsiye ederim.

Karnabahar ile yapılabilecek en lezzetli çorba tarifine geçelim o zaman.

KARNABAHAR ÇORBASI (8+)

Karnabahar çorbası oldukça pratik ve lezzetlidir. Hazır mevsimi gelmişken çocuklarınıza yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Üstelik yapımı çok pratik.

Malzemeler:

1 adet orta boy havuç

4 çiçek karnabahar

1 tatlı kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 litre su

Haşlanmış bir kibrit kutusu kadar kırmızı et

Nasıl yapılır?

Karnabahar ve havucu küp küp doğrayalım.

Buharda pişirme aparatında veya makinesinde pişirelim.

Her ikisi de yoksa üzerini geçecek kadar su ilave edip yumuşayana kadar haşlayalım.

Tereyağını eritip unu kokusu çıkana kadar kavuralım.

Daha sonra suyunu (üzeri geçecek kadar su ekleyip haşladıysanız suyunu dökmeyip kullanabilirsiniz) ekleyip karıştıralım, topaklanmasın.

Su kaynamaya başlayınca eti, karnabaharı ve havucu ekleyelim.

Bir taşım kaynatıp altını kapatalım. İsteğe bağlı dereotu ekleyebilirsiniz.

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