Çocukların sevgilisi sütlü burger
Çocukların koşulsuz en sevdiği lezzetlerden biri iki pankek arası kremadan oluşan sütlü burger. Peki bu atıştırmalığı evde aynı lezzette yapmak mümkün mü dersiniz?
Biz anneler istersek tabii ki mümkün.
Hem sağlıklı hem de anne eli değmiş mis gibi sütlü burger tarifine geçelim o halde.
Malzemeler:
1 yumurta sarısı(1 yaşından büyükse tamamını kullanabilirsiniz)
1/3 çay bardağı ılık su
1 çay kaşığı pekmez (tatlandırmak için)
Yaklaşık 4 kaşık buğday unu (daha az veya fazla olabilir)
1 çay kaşığı kabartma tozu veya karbonat
Çok az tarçın da kullanabilirsiniz
Nasıl yapılır?
Yumurta ve pekmezi çırpalım. Suyu ekleyelim.
Un ve kabartma tozunu ekleyip boza kıvamını elde edelim.
Pankek tavanız varsa 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ile yağlayalım.
Kısık ateşte pankekleri kaşık yardımıyla dökelim.
Göz göz olunca çevirip diğer tarafı da pişirelim.
Pankeklerin arasına ev yapımı marmelat, pekmez, keçiboynuzu kreması sürüp çocuğunuza verebilirsiniz.
Çok seveceğinden eminim. Afiyet olsun.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle