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GeriDilan Güzenge Çocuklar için tavuklu arpa şehriye çorbası
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Haber Giriş: 12.02.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Çocuklar için tavuklu arpa şehriye çorbası

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Çocuklar için tavuklu arpa şehriye çorbası
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Çocuklara hem pratik hem de besleyici tarifler yapmak istiyoruz çünkü vaktimiz bazen kısıtlı. İşte öyle zamanlarda yapabileceğiniz çok besleyici bir çorba tarifi ile geldim.

Malzemeler:

1 adet tavuk butu

1 çay bardağı arpa şehriye

1 yemek kaşığı domates salçası

Nane

Tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

5 su bardağı soğuk su

Nasıl yapılır?

Düdüklü tencere de 4 su bardağı su ile tavuk butunu haşlıyoruz.

Haşlanan ve ılınan tavuğu didikliyoruz.

Tavuğun suyunu da ayrı bir kapta bekletiyoruz.

Tencereye zeytinyağını kıyıp arpa şehriyeyi kavuruyoruz hafif rengi değişkene kadar. Daha sonra salçasını ekleyip karıştırıyoruz.

Ayırdığımız tavuk suyunu ve 5 su bardağı suyu ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Kaymayınca didiklediğimiz tavuğu ekleyip 10 dakika kısık ateşte pişiriyoruz.

Nane isteğe göre ilave edebilirsiniz.

Tuz 1 yaşından sonra kullanıyoruz.

Afiyet olsun.

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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