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Çikolatalı pankek (keçiboynuzu unlu)
Siz sağlıklı bebek yetiştirmenin önemine inanan annelere, şifalı ve lezzeti bol bir tarif getirdik. Keçiboynuzu unu ile hala tanışmayanlara da çikolatalı pankekimiz harika bir tanışma fırsatı sunacak. Şimdiden şifa olsun...
Malzemeler
- Yarım çay bardağı ılık su
- 1 yumurta
- 2 yemek kaşığı keçiboynuzu unu
- 1 yemek kaşığı pekmez
- 1 yemek kaşığı buğday unu
- 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
Yapılışı
Tüm malzemeleri karıştırıp boza kıvamında bir hamur elde ediyoruz.
Krep tavasına çok yağ Hindistan cevizi yağı sürüp 1 yemek kaşığı pankek hamurundan döküp göz göz olunca çevirip pişiriyoruz.
Afiyet bal olsun