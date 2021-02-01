Brokoli sevmeyen bebekler bile bu çorbayı afiyetle içecek
Brokoli denince biz anneler bir duraksıyoruz: "Acaba bebeğim tadını sever mi?" Evet evet, tam da böyle düşündüğünüzü hissediyorum.
Ama brokolinin içerisinde B6 vitamini, folat (B9 vitamini), C vitamini, E vitamini, B1 vitamini ve K vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, sodyum, potasyum, selenyum, krom, kolin, manganez ve fosfor bulunuyor. Aynı zamanda sağlıklı omega-3 yağ asitlerine sahip. Yani çok ama çok faydalı...
Brokoliyi sevmeyen bebeklerin bile bu çorbayı çok severek içeceklerine eminim.
Süt alerjik bebekler de gönül rahatlığıyla tüketebilir.
BROKOLİ ÇORBASI (+8)
Malzemeler:
8 çiçek brokoli
1 adet havuç
1 adet patates
1 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı ilikli kemik suyu
Nasıl yapılır?
Patates ve havucu küp küp doğrayıp brokoli ile buharda haşlayalım.
Tencereye tereyağını koyup erimesini bekleyelim.
Ardından unu ilave edip kokusu çıkana kadar yaklaşık 2 dakika kavuralım.
İlikli kemik suyunu ilave edip çırpıcı ile karıştıralım.
Haşlanmış sebzeleri ilave edelim.
5 su bardağı soğuk su ilave edip blender ile çorbamızı homojen hale getirelim.
Yaklaşık 20 dakika kaynadıktan sonra çorbamız hazır.
Tuz ve karabiber 1 yaşından sonra ilave edilebilir. Afiyet olsun...
Instagram: @bebekkoala
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