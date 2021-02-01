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Haber Giriş: 01.02.2021 - 08:09 | Son Güncelleme:

Brokoli sevmeyen bebekler bile bu çorbayı afiyetle içecek

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Brokoli sevmeyen bebekler bile bu çorbayı afiyetle içecek
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Brokoli denince biz anneler bir duraksıyoruz: "Acaba bebeğim tadını sever mi?" Evet evet, tam da böyle düşündüğünüzü hissediyorum.

Ama brokolinin içerisinde B6 vitamini, folat (B9 vitamini), C vitamini, E vitamini, B1 vitamini ve K vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, sodyum, potasyum, selenyum, krom, kolin, manganez ve fosfor bulunuyor. Aynı zamanda sağlıklı omega-3 yağ asitlerine sahip. Yani çok ama çok faydalı...

Brokoliyi sevmeyen bebeklerin bile bu çorbayı çok severek içeceklerine eminim.

Süt alerjik bebekler de gönül rahatlığıyla tüketebilir.

BROKOLİ ÇORBASI (+8)

Malzemeler:

8 çiçek brokoli

1 adet havuç

1 adet patates

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı ilikli kemik suyu

Nasıl yapılır?

Patates ve havucu küp küp doğrayıp brokoli ile buharda haşlayalım.

Tencereye tereyağını koyup erimesini bekleyelim.

Ardından unu ilave edip kokusu çıkana kadar yaklaşık 2 dakika kavuralım.

İlikli kemik suyunu ilave edip çırpıcı ile karıştıralım.

Haşlanmış sebzeleri ilave edelim.

5 su bardağı soğuk su ilave edip blender ile çorbamızı homojen hale getirelim.

Yaklaşık 20 dakika kaynadıktan sonra çorbamız hazır.

Tuz ve karabiber 1 yaşından sonra ilave edilebilir. Afiyet olsun...

Instagram: @bebekkoala

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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