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Haber Giriş: 06.08.2020 - 11:19,Son Güncelleme:

Bebeklere mis gibi sebzeli çorba tarifi

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Bebeklere mis gibi sebzeli çorba tarifi
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6'ncı aydan itibaren ek gıdaya geçen bebekler için çorbalar çok uygun seçenekler. Bu nefis sebze çorbası da 8 ay ve üzeri yavrularımızın ağzına layık. Üstelik çok da besleyici...

Malzemeler:

3 çiçek karnabahar

2 ince elma dilimi kereviz

1 orta boy havuç

1 minicik patates

2 yaprak kereviz yaprağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Bebeklere mis gibi sebzeli çorba tarifiNasıl yapılır?

Sebzeleri üzeri 3 parmak geçecek kadar su ile yumuşayan kadar haşlayıp, blender'dan geçirelim.

Zeytinyağı, tuz, karabiber ekleyip 5 dakika daha kısık ateşte pişirelim.

Afiyet olsun.

Instagram: @bebekkoala

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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