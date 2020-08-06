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Bebeklere mis gibi sebzeli çorba tarifi
6'ncı aydan itibaren ek gıdaya geçen bebekler için çorbalar çok uygun seçenekler. Bu nefis sebze çorbası da 8 ay ve üzeri yavrularımızın ağzına layık. Üstelik çok da besleyici...
Malzemeler:
3 çiçek karnabahar
2 ince elma dilimi kereviz
1 orta boy havuç
1 minicik patates
2 yaprak kereviz yaprağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Nasıl yapılır?
Sebzeleri üzeri 3 parmak geçecek kadar su ile yumuşayan kadar haşlayıp, blender'dan geçirelim.
Zeytinyağı, tuz, karabiber ekleyip 5 dakika daha kısık ateşte pişirelim.
Afiyet olsun.
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