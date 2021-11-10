Balkabaklı bisküvili muhallebi
Hazır bal kabağı mevsimi gelmişken bebeklere lezzetli muhallebi yapalım mı? Balkabağı; demir,potasyum,sodyum,protein,fosfor,magnezyum ve kalsiyum yönünden çok zengin.Ayrica demir içerdiği için kansızlığa çok iyi gelir.
Bebeğiniz 6.ayini doldurunca vermeye baslayabilirsiniz.Buharda haşlayarak püresini bebeğinize yedirebilirsiniz.
BALKABAKLI BiSKÜViLi MUHALLEBi
1 dilim bal kabağını
1 yemek kaşığı pekmez,2 karanfil,1 ince çubuk tarçın,4 yemek kasigi su ile haslayalim.Sonrasinda çok suluysa suyunu süzüp blender yada catalla ezelim.
En alta ev yapimi bebek buskivisi ufalayip koyalim.
Üzerine bal kabagi ekleyelim.
En son 1 su bardağı süt ile (veya su )1 yemek kasigi bebek irmigini muhallebi yapip muhallebimizi tamamlayalim.
Bebekler bu tada bayilacak!
Afiyet bal olsun...