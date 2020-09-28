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Haber Giriş: 28.09.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Avokadolu kahvaltı

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Avokadolu kahvaltı
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Avokado gurme koalalar için harika bir besin kaynağı.Krema gibi dokusu ve tadıyla tam ona layık. Avokado için “Doğanın mükemmel yiyeceği” denir. Nedeni ise basit. Bir insanın ihtiyacı olan gıdanın heme hemen tümünü bünyesinde barındırıyor.

Bazı doktorlar 6.ay itibarı ile verebileceğimizi söylerken son zamanlar da artan alerjik reaksiyonlar için  8.ay bitiminde de verilebilir.

Avokado yağı bebeğinizin sinir sistemi ve beyin gelişimi için mükemmel bir destek. Üstelik avokadodaki yağ anne sütündeki yağ ile büyük benzerlik taşıyor. Bebeğinizin ilk yıllarında büyümesi için karbonhidrat ve yağa ihtiyacı var. Avokado faydaları ile  bu noktada yardımınıza yetişiyor. Özellikle onu çeşit çeşit gıdalarla tanıştırırken her an elinizin altında olabilir. Dilerseniz ezip, şeftalisine, armuduna, muzuna veya yoğurduna karıştırabilirsiniz.

Avokadolu kahvaltı

Malzemeler

1 yumurtanın sarısı
1 tatlı kaşığı irmik
1/2 çay bardağı su
Yarım avokado

Hazırlanışı

Önce irmik ve suyu karıştırıp muhallebi hazırlayalım. Daha sonra müze avokadolu ezip irmiğe ilave edelim. Eğer tatlandırmak isterseniz de çok az elma özü veya keçiboynuzu özü kullanabilir.
Afiyet olsun...

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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