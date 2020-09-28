Bazı doktorlar 6.ay itibarı ile verebileceğimizi söylerken son zamanlar da artan alerjik reaksiyonlar için 8.ay bitiminde de verilebilir.



Avokado yağı bebeğinizin sinir sistemi ve beyin gelişimi için mükemmel bir destek. Üstelik avokadodaki yağ anne sütündeki yağ ile büyük benzerlik taşıyor. Bebeğinizin ilk yıllarında büyümesi için karbonhidrat ve yağa ihtiyacı var. Avokado faydaları ile bu noktada yardımınıza yetişiyor. Özellikle onu çeşit çeşit gıdalarla tanıştırırken her an elinizin altında olabilir. Dilerseniz ezip, şeftalisine, armuduna, muzuna veya yoğurduna karıştırabilirsiniz.



Avokadolu kahvaltı



Malzemeler

1 yumurtanın sarısı

1 tatlı kaşığı irmik

1/2 çay bardağı su

Yarım avokado



Hazırlanışı



Önce irmik ve suyu karıştırıp muhallebi hazırlayalım. Daha sonra müze avokadolu ezip irmiğe ilave edelim. Eğer tatlandırmak isterseniz de çok az elma özü veya keçiboynuzu özü kullanabilir.

Afiyet olsun...