Anne Köftesi Tarifi

Malzemeler;

Yarım kilo kuzu kıyma

Tuz, karabiber, toz kırmızı biber, kimyon

Bir avuç maydanoz

3 yemek kasığı galeta unu

1 yumurta

1 soğan rendesi

Yapılışı;

Tüm malzemeleri yoğuralım. Dolapta en az 2 saat bekletelim. Bekleyince yumuşacık oluyor. Sonra şekil verip 20 dakika daha bekletelim. (Vaktiniz yoksa direkt şekil verip pişirebilirsiniz)

Pişirme işlemi tavaya 1 yemek kaşığı sıvıyağ koyalım. Köfteleri dizip kısık ateşte ağır ağır pişirelim.

Yumuşacık anne köftesi hazır.