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Haber Giriş: 05.07.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

Anne Köftesi Tarifi

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Anne Köftesi Tarifi

Hani küçükken yediğimiz içi yumuşacık, tadı damaklarımız da kalan sadece annemiz yapınca en güzel olan köfteler vardı ya...İşte size "Anne Köftesi" tarifi vereceğim.

Malzemeler;

Yarım kilo kuzu kıyma

Tuz, karabiber, toz kırmızı biber, kimyon

Bir avuç maydanoz

3 yemek kasığı galeta unu

1 yumurta

1 soğan rendesi

Yapılışı;

Tüm malzemeleri yoğuralım. Dolapta en az 2 saat bekletelim. Bekleyince yumuşacık oluyor. Sonra şekil verip 20 dakika daha bekletelim. (Vaktiniz yoksa direkt şekil verip pişirebilirsiniz)

Pişirme işlemi tavaya 1 yemek kaşığı sıvıyağ koyalım. Köfteleri dizip kısık ateşte ağır ağır pişirelim.

Yumuşacık anne köftesi hazır.

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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