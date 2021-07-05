Anne Köftesi Tarifi
Hani küçükken yediğimiz içi yumuşacık, tadı damaklarımız da kalan sadece annemiz yapınca en güzel olan köfteler vardı ya...İşte size "Anne Köftesi" tarifi vereceğim.
Malzemeler;
Yarım kilo kuzu kıyma
Tuz, karabiber, toz kırmızı biber, kimyon
Bir avuç maydanoz
3 yemek kasığı galeta unu
1 yumurta
1 soğan rendesi
Yapılışı;
Tüm malzemeleri yoğuralım. Dolapta en az 2 saat bekletelim. Bekleyince yumuşacık oluyor. Sonra şekil verip 20 dakika daha bekletelim. (Vaktiniz yoksa direkt şekil verip pişirebilirsiniz)
Pişirme işlemi tavaya 1 yemek kaşığı sıvıyağ koyalım. Köfteleri dizip kısık ateşte ağır ağır pişirelim.
Yumuşacık anne köftesi hazır.