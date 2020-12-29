Yeni yıl sofrasına en lezzetli ekmek üstleri ve mezeler

Bu yıl, hepimizi farklılıkları görmeye, değişmeye zorladı. Düşünmeye zorladı. Koşullar değiştiğinde, önce çaresiz hissettik panik olduk sonra bolca çözüm bulduk.

Paylaşmayı hatırladık. Hepimiz elimizdekini ortaya koyduk ihtiyacı olanlarla buluştuk. Koşullar bizi zorladıkça paylaşmanın gücüyle aştık engelleri...

Sağlığımızın kıymetini yeterince bilmediğimizi gördük. Evimizin, ailemizin, sevdiklerimizin ve elbette en önce kendimizin kıymetini hatırladık.

2020 yılı birçok şeyi bir tuş yakınımıza getirdi. Sosyal medya ve online toplantılarla becerilerimizi keşfettik. Meğer ne de becerikliymişiz! Kendimize zaman ayırdığımızda neler yapabiliyormuşuz!

Hepimiz büyük bir alkışı hak ettik, bravo bize. Bu yeni yıl gecesini güzel bir sofrayla kendimizi kutlama zamanıdır.

Bu beceri keşiflerinden tartışmasız en popülerlerinden biri evde ekşi mayalı ekmek yapmak oldu. Arama motoru Google'ın en çok aranan yemek tariflerinin ilk 10 listesinin 9'u ekşi mayalı ekmek ve çeşitleriyle ilgili! Birçoğumuz bu konuda adeta birer ekmek ustası oldu. Ben de elimden dilimden geldiğince buradaki yazılarımla destek olmaya çalıştım. Devam da edeceğim.

Ekşi mayalı ekmek yapmayı öğrenmiş, çeşitleri de zamanla artırıyorken bu yazımı ekmeğin üstüne ayırdım. Hem ekmek üstü lokmalık ikramlıklar, hem de başlangıç olarak sofranızı zenginleştirebileceğiniz birkaç tarif hazırladım.

Birincisi geçen senenin en çok arananı "humus", ikincisi benim en sevdiğim "guacamole", peynirsiz olmaz, en lezzetlisi "Girit ezmesi" ve bir ekmek üstü klasiği "muhammara".

Hepimize bolca kolaylık, sağlık, özgürce sevdiklerimizle kucaklaştığımız mucizelerle dolu mutlu huzurlu bir yeni yıl diliyorum.

HUMUS

Süper besin susam ve nohutun bir araya geldiği beslenme uzmanlarının favorisi Humus, ekmeğin üstüne de yanına da çok iyi gidiyor. Bu tarifi bana Suriyeli şef arkadaşım Inam Shayeb vermişti, ben de sizlerle paylaşıyorum.

Malzemeler:

200 gram haşlanmış nohut

200 gram tahin

1 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı kimyon

1 adet limon

Üzeri için zeytinyağı

3 küp buz

Tuz

Nasıl yapılır?

Haşlanmış kabukları çıkarılmış nohut, 1 limonun suyu ve buzları ince kıvama gelene kadar blender'da çekin. Tahini azar azar kaşıkla ekleyerek karıştırmaya devam edin. İsteğe göre tuz ve kimyonun yarısını karışıma ekleyin. Tahinin sonuna doğru karışımın kıvamını kontrol etmenizi tavsiye ederim. Kullandığınız nohutun cinsi ve tahinin sıvılığına göre kıvamı ayarlayabilirsiniz. Macun kıvamında pürüzsüz olmalıdır. En son ezilmiş sarımsak ekleyerek karıştığından emin olun. Eğer hemen servis etmeyecekseniz sarımsağı sonradan da koyabilirsiniz. Humusu tabağa alın üzerine zeytinyağı gezdirip kalan kimyonu serperek servis edin.

GUACAMOLE

Ben bir avokado hayranıyım ve bu sosu minik ekmek kıtırlarımla yemeğe bayılıyorum. Hem lezzetli hem basit hem şık bir ikramlık.

Malzemeler:

2 adet olgun avokado

Yarım ince kıyılmış mor soğan

1 adet ince kıyılmış chili biber

Yarım kabuğu soyulmuş ve çekirdeği çıkarılarak ince doğranmış domates

1 diş ezilmiş sarımsak

5-6 dal ince kıyılmış kişniş veya maydanoz

1 adet lime veya limon

Tuz

Karabiber

Nasıl yapılır?

Avokadoların kabuklarını soyun veya kaşıkla kabuğundan sıyırın. Birini ince doğrayın diğerini ezin. İçine çok çok ince kıyılmış soğanı, chili biberini, domatesi ve diğer tüm malzemeleri karıştırıp servis edin. Normal limon kullanıyorsanız tüm limonu başta koymayın tadına bakarak ekleyebilirsiniz.

GİRİT EZMESİ

Malzemeler:

200 gram yağlı beyaz peynir

150 gram tulum peyniri tercihen Bergama tulumu (Şart değil yoksa yerine beyaz peynir miktarını biraz artırabilirsiniz)

100 gram lor peyniri

1 su bardağı ince kıyılmış ceviz içi

1 su bardağı ince kıyılmış Antep fıstığı (veya soyulmuş badem)

1 diş ezilmiş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

Karabiber

Pul biber

3-4 yaprak fesleğen (isteğe bağlı)

Üzerine yeşil zeytin

Nasıl yapılır?

Tulum peynirini ince rendeleyin. Diğer peynirleri de ekleyip ezerek karıştırın. Kalan diğer malzemeleri de karıştırıp servis tabağına alın. Ceviz ve fıstığı bıçakla kıyın blender'dan geçirmeyin tadını bozuyor. Üzerine kıyılmış yeşil zeytin ve zeytinyağı ile servis edin. Porsiyonluk yapmak isterseniz top top yaparak da servis edebilirsiniz.

MUHAMMARA

Malzemeler:

8 yemek kaşığı Antep veya Hatay acı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

3 adet toz haline getirilmiş peksimet veya 3 yemek kaşığı galeta unu

1 diş ezilmiş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

3 yemek kaşığı tahin

Yarım limonun suyu

Nasıl yapılır?

Bir kapta salçaları karıştırın. Acı istemezseniz tatlı biber salçası da koyabilirsiniz. Veya acısı az gelirse pul biber ilavesi yapabilirsiniz. Ardından ince çekilmiş kuru malzemeleri ve kalan diğer malzemeleri de ekleyip homojen olana kadar karıştırın. Zeytinyağını kıvamına göre kontrollü koymanızı tavsiye ederim. Üzerine zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirerek servis yapabilirsiniz. Ekmek üstü yapacaksanız maydanoz ile süsleyebilrsiniz. Değişik bir tat katmak isterseniz de üzerine ince kıyılmış kayısı çok yakışıyor.