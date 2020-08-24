Fethiye lezzet noktaları

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Muğla iline bağlı Fethiye ilçesi yaz döneminde masmavi denizi, el değmemiş doğası ile tatilcileri kendine hayran bırakırken, birbirinden güzel ve leziz restoranlarıyla fark yaratıyor. Fethiye’de sizler için rehber niteliğinde en favori ve en iyi mekanlardan oluşan bir liste hazırladım.

Romantik Bir Akşam Yemeği ve Manzaralı Brunch Tavsiyesi: Citrus Restoran

Ülkemizde otel restoranlarımız çok iyi noktalara geldi. Fethiye Casa Margot Otel içerisinde bulunan Citrus Restoran bunun en iyi örneklerinden biri.

Aşıklar Tepesi’nde yer alan Fethiye’yi kuş bakışı izleyebileceğiniz müthiş manzaraya sahip restoran enfes kahvaltılarının yanı sıra Akdeniz ve füzyon mutfağından enfes lezzetler sunuyor.

Kahvaltıda çok özel sağlıklı lezzetlerin yanında ‘citrus’un kelime anlamı olan narenciye ve turunçgiller, kumkat gibi reçeller masada yerini alıyor.

Kahvaltıya farklılık katan lezzetler içerisinde Hatay kırık zeytini, Egg Benedict, mücver, kuru et bulunuyor. Hafta içi kahvaltı servisi ve sadece pazar günleri daha fazla seçenek ile piyano dinletisi eşliğinde brunch sunuluyor. Böylesine müthiş bir manzarada uygun fiyata bir kahvaltı yapmak herkesin hakkı.

Romantik bir akşam yemeği ve özel bir yemek yemek için de tercih edilebilir. Yemekte denediğim lezzetler: Meze tabağı, ultim-atom, avokado tartar, köz patlıcan salatası, fava, humus, fırınlanmış dana kaburga, ızgara ahtapot.

Yerel Deniz Ürünleri Restoranı: Sezai’nin Yeri

Diğer adıyla Balıkçı Sezai Fethiye’nin eski balıkçılarından biridir. İyi yemek tecrübesi her zaman hatırlanır. Fethiye’de sahil şeridinin hemen karşısında yer alan Fethiye’de yaşayan yerel halkın sevdiği, ailelerin ve iyi balık yemek isteyenlerin tercih ettiği Fethiye’nin iyi balıkçılarından biri diyebilirim

Mavi-beyaz detayları ile begonvillerin her köşesini sardığı mekanda taptaze balıklar ve deniz ürünleri sunuluyor. Mekanın işletmecisi Sezai Bey çocukluğundan itibaren bu işe gönül vermiş yılların tecrübesiyle kimi zaman mutfakta bir şef, kimi zaman bir işletmeci kimliği ile restoranı çekip çeviriyor.

Favorileri lezzetlerim: Kalamar dolma, ekşili balık, fava, kalamar ızgara, ahtapot ızgara, karides tereyağlı, krema soslu ahtapot, atom, çiğ balık, deniz börülcesi.

Deniz Kıyısında Limanda Yer Alan Deniz Ürünleri Restoranı: Girida Port Restaurant

Fethiye’nin klasikleşmiş sevilen mekanlarından biri olan Girida Restoran Fethiye yat limanında hizmet veriyor. Deniz ürünleri, günlük taze balıkları, yat limani manzarasi ile gidilesi güzel bir mekan. Masada bulunanlar; kadayıfa sarılı karides, somon sarma, atom, avokado, börülce ve brokoliden oluşan sebze tabağı, avokadolu karides, söğüş tarla domatesi, yeşil salata, yoğurtlu patlıcan, kaşarlı sıcak patlıcan, kalamar özel, çiğ balık, denizden çupra ızgara.

Benim favorilerim: Kalamar özel, sebze tabağı ve kadayıfa sarılı karides oldu. Mekanın iç kısmı dekorasyon olarak göz alıcı ferah bir tasarıma sahip.

Şık Ambiyansta Deniz Kenarında Yemek Tavsiyesi: Mori Restaurant Fethiye

Fethiye’nin en şık restoranlarından biri olan ve Fethiye yat limanında bulunan Mori Restaurant’ta harika manzara eşliğinde güzel bir yemek deneyimi yaşamak mümkün.

Şef İsmail Küçük’ün dünya mutfağından lezzetler sunduğu restoranda deniz ürünlerinden oluşan lezzetler özellikle çok başarılı. Ayrıca isterseniz et, tavuk vb. seçenekler de mevcut.

Yacht Classic Hotel’in içerisinde yer alan Mori’nin Türkiye’de konumu ve dekorasyonu itibariyle en iyi restoranlardan biri olduğunu söyleyebilirim.

Masada bulunan lezzetler: Somon ceviche (mangolu), canneloni (ıspanaklı krep), pesto soslu burrata, karides, sarımsaklı risotto, baby kalamar tava, deniz ürünleri tabağı

Fethiye Et-Mangal ve Kahvaltı Mekanı Tavsiyesi: Karacabey Restaurant

Fethiye’nin en iyilerinden biri olan et-mangal restoranı olarak hizmet veren Karacabey Restaurant’ın işletmecisi Murat Karacabey’in özverisi ile lezzetli et yiyebileceğiniz Fethiyelilerin ve gelen turistlerin tercih ettiği özel bir mekan. Fethiye - Ölüdeniz yolunda bulunan mekanın etleri kendi çiftliklerinden getiriliyor.

Etleri mekanın kasap şarküteri bölümünden seçerek kilogram hesabı masanızda ağaçların altında doğal bir ortamda mangalda kendiniz pişirebiliyorsunuz.

Restoranda ayrıca fırında kebap mutlaka denenmeli. Türkiye’de çok özel bir konumda yer alan bu müthiş restoranı mutlaka kaydedin. Kahvaltısı çok özel, etli ve etsiz kahvaltı olarak sabahları hizmet veriyor.

Türkiye’nin Cennet Köşesi Faralya Kabak Koyu Manzaralı Kahvaltı ve Yemek: Lissiya Hotel

Türkiye’nin en güzel manzaralı restoranlarından biri Fethiye Faralya’da bulunan Kabak Koyu manzaralı Lissiya Hotel’de harika bir kahvaltı ve akşam nefis bir yemek tatmak mümkün.

Denediğim lezzetler: Ordövr tabağı, dağ mantarlı volovan, chili jumbo karides, safran soslu somon, ızgara antrikot, mangolu Akdeniz salata, limonlu cheescake, mango panna cotta. Favorim chili jumbo karides oldu. Türkiye’nin en güzel manzarasına sahip bu otelin lezzetlerini mutlaka tatmalısınız.

Fethiye’ye gittiğinizde uğrayabileceğiniz diğer mekanlar; Fethiye Balık Hali (balık restoranları), Çarıklı Et Lokantası, Manchero (dünya mutfağı), Hilmi Restaurant, Bazlama İstasyonu, Kukina Cafe, Cinbal Et Lokantası, Ruzanna Cafe & Food.

Lezizz Kalın,

Derya Korkmaz (Keşif Perisi)