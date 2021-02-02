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Haber Giriş: 02.02.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Ukrayna mutfağından vişneli vareniki

Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
Ukrayna mutfağından vişneli vareniki
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Vareniki Ukrayna mutfağına ait bir çeşit mantıdır. Adını katlama şeklinden alır. Yarım ay şekli verilen mantıların adı vareniki olur, yüzük şeklini verince ise pelmeni denir. Pelmeni'yi Rus mutfağına ait genelde kıymalı olan büyük mantılar olarak da hatırlayabilirsiniz.

Vareniki vişneli yapıldığı gibi, lor, patates veya lahana ile de yapılır. Haşlaması olduğu gibi, ön haşlama yapıldıktan sonra kızartılarak da pişirilebilir.

Yanında mutlaka smetana denilen ekşi krema ile servis edilir. Arzuya göre bal da yanında sunulur. Ben herkesin rahatlıkla bulabileceği süzme yoğurt ile sundum.

Son bir şey daha, bu hamur ile mantı da yapabilirsiniz tarif aynı :)

Malzemeler:

Hamur için:

100 mililitre süt (Yarım su bardağı)

100 mililitre su (Yarım su bardağı)

1 adet küçük boy yumurta

400-450 gram un (2,5-3 su bardağı)

1 çay kaşığı tuz

İçi için:

500 gram vişne (çekirdeği çıkarılmış)

1 su bardağı şeker

Yapılışı:

Hamur için tüm malzemeleri karıştırıp hamuru yoğurun ve esnek, yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamuru iyice yoğurduktan sonra 4-5 bezeye bölün.

Her bir bezeyi açıp bardak ile halkalar kesin.

Her halkanın ortasına mantı yapar gibi 2 adet vişne ve 1 çay kaşığı kadar şeker serpip yarım ay şeklinde kapatın.

Kaynar suda pişirin veya bolca unlayıp buzluğa kaldırın.

Süzme yoğurt veya bal ile servis edin. Afiyet olsun...

 

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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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