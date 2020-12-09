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Haber Giriş: 09.12.2020 - 12:13 | Son Güncelleme:

Sofraları şenlendirmek için kokusu yeter: Muhammara

Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
Sofraları şenlendirmek için kokusu yeter: Muhammara
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Köz biber aroması, cevizin çıtırlığı, salçanın verdiği lezzet ile çocukluk anıları. İster meze ister kahvaltılık. Deneyin denetin...

Malzemeler:

3 adet kapya biber

1 yemek kaşığı domates salçası 

2 yemek kaşığı biber salçası (acılı veya acısız tercih sizin)

2 dilim bayat ekmek 

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı kimyon (sevmeyenler azaltabilirsiniz)

1 diş sarımsak 

Yarım su bardağı ceviz 

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber 

Sofraları şenlendirmek için kokusu yeter: Muhammara

Yapılışı:

Biberleri közleyıp temizleyin.

Mutfak robotuna tüm malzemeleri alın.

Robotunuz ufak ise önce sert malzemeleri çekip ardından yumuşakları ilave edin.

Tuzunu en son tadına bakarak ayarlayın. 

Kahvaltılık olarak kullanacaksanız sarımsak kullanmayın.

Afiyet olsun...

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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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