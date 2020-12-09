Sofraları şenlendirmek için kokusu yeter: Muhammara
Köz biber aroması, cevizin çıtırlığı, salçanın verdiği lezzet ile çocukluk anıları. İster meze ister kahvaltılık. Deneyin denetin...
Malzemeler:
3 adet kapya biber
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası (acılı veya acısız tercih sizin)
2 dilim bayat ekmek
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı kimyon (sevmeyenler azaltabilirsiniz)
1 diş sarımsak
Yarım su bardağı ceviz
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Yapılışı:
Biberleri közleyıp temizleyin.
Mutfak robotuna tüm malzemeleri alın.
Robotunuz ufak ise önce sert malzemeleri çekip ardından yumuşakları ilave edin.
Tuzunu en son tadına bakarak ayarlayın.
Kahvaltılık olarak kullanacaksanız sarımsak kullanmayın.
Afiyet olsun...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle