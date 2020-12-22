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GeriDerya Jerdev Muhteşem bir akşam yemeği: Cafe de Paris soslu antrikot
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Haber Giriş: 22.12.2020 - 09:45 | Son Güncelleme:

Muhteşem bir akşam yemeği: Cafe de Paris soslu antrikot

Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
Muhteşem bir akşam yemeği: Cafe de Paris soslu antrikot
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Nefis bir et yemeği tarifim var sizin için: Cafe de Paris soslu antrikot.

Kısaca tarihçesine bakarsak, bu sos 1940’lı yıllarda Cenevre’deki Café de Paris adlı restorandan çıkmış. 

Sosun tarifinin Café de Paris’nin ilk sahibi Arthur François Dumont’un kayınpederi Mösyö Boubier’ye ait olduğu söyleniyor.

Hazırsanız geçelim tarife...

Malzemeler:

3 adet antrikot (veya bonfile)

100 gram tereyağı

70 gram (1/3 su bardağı) krema 

50 gram rokfor peyniri

1 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı kimyon

2 diş sarımsak

15 gram (1 yemek kaşığı) hardal 

Birkaç dal dereotu

Nasıl yapılır?

Etleri tuz, karabiber ve zeytinyağında 1 saat kadar marine edin.

Sarımsağı soyun ve ezin, dereotunu ince ince kıyın.

Kremayı, toz baharatları, sarımsak ve hardalla kaynama noktasına getirin

Kısık ateşte içerisine tereyağını ekleyin ve sürekli karıştırarak eritin.

Rokfor peynirini ezerek kremaya ekleyin ve karıştırarak yedirin.

Eti çok sıcak tavada önlü arkalı mühürleyin

Tuz ve karabiber, dereotunu da ilave edip etle birlikte servis edin.

Instagram: @deryajerdev

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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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