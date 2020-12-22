Muhteşem bir akşam yemeği: Cafe de Paris soslu antrikot
Nefis bir et yemeği tarifim var sizin için: Cafe de Paris soslu antrikot.
Kısaca tarihçesine bakarsak, bu sos 1940’lı yıllarda Cenevre’deki Café de Paris adlı restorandan çıkmış.
Sosun tarifinin Café de Paris’nin ilk sahibi Arthur François Dumont’un kayınpederi Mösyö Boubier’ye ait olduğu söyleniyor.
Hazırsanız geçelim tarife...
Malzemeler:
3 adet antrikot (veya bonfile)
100 gram tereyağı
70 gram (1/3 su bardağı) krema
50 gram rokfor peyniri
1 çay kaşığı köri
1 çay kaşığı zerdeçal
1 çay kaşığı kimyon
2 diş sarımsak
15 gram (1 yemek kaşığı) hardal
Birkaç dal dereotu
Nasıl yapılır?
Etleri tuz, karabiber ve zeytinyağında 1 saat kadar marine edin.
Sarımsağı soyun ve ezin, dereotunu ince ince kıyın.
Kremayı, toz baharatları, sarımsak ve hardalla kaynama noktasına getirin
Kısık ateşte içerisine tereyağını ekleyin ve sürekli karıştırarak eritin.
Rokfor peynirini ezerek kremaya ekleyin ve karıştırarak yedirin.
Eti çok sıcak tavada önlü arkalı mühürleyin
Tuz ve karabiber, dereotunu da ilave edip etle birlikte servis edin.
Instagram: @deryajerdev
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